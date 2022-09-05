https://uz.sputniknews.ru/20220905/grajdane-poluchat-dopolnitelnye-20-tys-ga-posevnyx-ploschadey--mirziyoev-27801016.html
Граждане получат дополнительные 20 тысяч гектаров посевных площадей — Мирзиёев
Граждане получат дополнительные 20 тысяч гектаров посевных площадей — Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев отметил эффективную работу трех областей страны.
2022-09-05T17:59+0500
2022-09-05T17:59+0500
2022-09-05T18:19+0500
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общество
посев
земля
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. До конца 2022 года население Узбекистана получит дополнительные 20 тыс. гектаров посевных площадей.Об этом распорядился Шавкат Мирзиёев во время видеоселекторного совещания по вопросу обеспечения стабильности цен на основные продукты питания и создания резервов, сообщает пресс-служба лидера страны."В следующем году населению выделят 100 тыс. га посевных площадей на конкурсной основе. За счет этого будут созданы условия для занятости 1,2 млн жителей", - говорится в сообщении.В этом году узбекистанцы получили 80 тыс. га хлопка и зерна. Президент отметил, что Андижанская, Бухарская, Хорезмская области эффективно использовали эти земли, собрали урожай три раза и увеличили экспорт в 1,5 раза при обеспечении внутреннего рынка.Кроме того, в результате реформ значительно улучшился уровень обеспеченности республики мясом птицы, яйцами, рыбой, рисопродукцией.Однако, внутренний рынок остается зависимым от импорта 25 видов продовольственных товаров, подчеркнул Шавкат Мирзиёев.Он поручил чиновникам совместно с хокимами областей, районов и городов в месячный срок представить проектные пакеты по производству и увеличению этих 25 видов импортной продукции. "По истечении полугодия 2023 года будут отправлены в отставку не преуспевшие в этом поручении хокимы регионов", - заявил глава страны.Читайте также:Россия увеличит поставки агропродукции в Узбекистан
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кто какие категории граждан жители узбеки узбекистанцы узбекистан президент шавкат мирзиёев заявления совещание новости граждане получат дополнительные 20 тысяч гектаров га посевных площадей цены продукты питания земли для посева сельское хозяйство
кто какие категории граждан жители узбеки узбекистанцы узбекистан президент шавкат мирзиёев заявления совещание новости граждане получат дополнительные 20 тысяч гектаров га посевных площадей цены продукты питания земли для посева сельское хозяйство
Граждане получат дополнительные 20 тысяч гектаров посевных площадей — Мирзиёев
17:59 05.09.2022 (обновлено: 18:19 05.09.2022)
За счет данной меры в республике появятся условия для занятости 1,2 миллиона граждан.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. До конца 2022 года население Узбекистана получит дополнительные 20 тыс. гектаров посевных площадей.
Об этом распорядился Шавкат Мирзиёев во время видеоселекторного совещания по вопросу обеспечения стабильности цен на основные продукты питания и создания резервов, сообщает пресс-служба
лидера страны.
"В следующем году населению выделят 100 тыс. га посевных площадей на конкурсной основе. За счет этого будут созданы условия для занятости 1,2 млн жителей", - говорится в сообщении.
В этом году узбекистанцы получили 80 тыс. га хлопка и зерна.
Президент отметил, что Андижанская, Бухарская, Хорезмская области эффективно использовали эти земли, собрали урожай три раза и увеличили экспорт в 1,5 раза при обеспечении внутреннего рынка.
Кроме того, в результате реформ значительно улучшился уровень обеспеченности республики мясом птицы, яйцами, рыбой, рисопродукцией.
Однако, внутренний рынок остается зависимым от импорта 25 видов продовольственных товаров, подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Он поручил чиновникам совместно с хокимами областей, районов и городов в месячный срок представить проектные пакеты по производству и увеличению этих 25 видов импортной продукции.
"По истечении полугодия 2023 года будут отправлены в отставку не преуспевшие в этом поручении хокимы регионов", - заявил глава страны.