https://uz.sputniknews.ru/20220905/grajdane-poluchat-dopolnitelnye-20-tys-ga-posevnyx-ploschadey--mirziyoev-27801016.html

Граждане получат дополнительные 20 тысяч гектаров посевных площадей — Мирзиёев

Граждане получат дополнительные 20 тысяч гектаров посевных площадей — Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев отметил эффективную работу трех областей страны.

2022-09-05T17:59+0500

2022-09-05T17:59+0500

2022-09-05T18:19+0500

шавкат мирзиёев

общество

посев

земля

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. До конца 2022 года население Узбекистана получит дополнительные 20 тыс. гектаров посевных площадей.Об этом распорядился Шавкат Мирзиёев во время видеоселекторного совещания по вопросу обеспечения стабильности цен на основные продукты питания и создания резервов, сообщает пресс-служба лидера страны."В следующем году населению выделят 100 тыс. га посевных площадей на конкурсной основе. За счет этого будут созданы условия для занятости 1,2 млн жителей", - говорится в сообщении.В этом году узбекистанцы получили 80 тыс. га хлопка и зерна. Президент отметил, что Андижанская, Бухарская, Хорезмская области эффективно использовали эти земли, собрали урожай три раза и увеличили экспорт в 1,5 раза при обеспечении внутреннего рынка.Кроме того, в результате реформ значительно улучшился уровень обеспеченности республики мясом птицы, яйцами, рыбой, рисопродукцией.Однако, внутренний рынок остается зависимым от импорта 25 видов продовольственных товаров, подчеркнул Шавкат Мирзиёев.Он поручил чиновникам совместно с хокимами областей, районов и городов в месячный срок представить проектные пакеты по производству и увеличению этих 25 видов импортной продукции. "По истечении полугодия 2023 года будут отправлены в отставку не преуспевшие в этом поручении хокимы регионов", - заявил глава страны.Читайте также:Россия увеличит поставки агропродукции в Узбекистан

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