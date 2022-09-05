https://uz.sputniknews.ru/20220905/rossiya-uvelichit-postavki-agroproduktsii-v-uzbekistan-27791197.html
Россия увеличит поставки агропродукции в Узбекистан
Россия увеличит поставки агропродукции в Узбекистан
Российский министр сельского хозяйства обсудил с узбекистанскими властями возможности увеличения экспорта в республику целого ряда продуктов.
2022-09-05T15:57+0500
2022-09-05T15:57+0500
2022-09-05T15:57+0500
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ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Россия готова наращивать поставки в Узбекистан целого ряда продуктов. Перспективы увеличения торговли аграрной продукцией обсудили на встрече российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и узбекистанский министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.В частности, речь идет о росте экспорта из России подсолнечного масла, пшеницы, сахара и кондитерских изделий.Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Узбекистана. В прошлом году объем торговли аграрной продукцией между странами вырос на 20%.В январе-июне торговый оборот между двумя странами увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 4,065 млрд долларов (16,6% в общем объеме внешней торговли Узбекистана).Кроме того, объем узбекского экспорта в РФ вырос в 1,45 раза, до 1,22 млрд долларов (12,3% в общем объеме экспорта), объем импорта — до 2,845 млрд долларов (19,5% в общем объеме импорта).Читайте также: Эксперт: какие три реформы повлияли на развитие экономики Узбекистана – видео
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россия узбекистан министр сельского хозяйства дмитрий патрушев министр инвестиций внешней торговли жамшид ходжаев рост торговли агропродукцией подсолнечное масло сахар кондитерские изделия поставки встреча министерство сельского хозяйства внешнеторговый оборот основной торговый партнер
россия узбекистан министр сельского хозяйства дмитрий патрушев министр инвестиций внешней торговли жамшид ходжаев рост торговли агропродукцией подсолнечное масло сахар кондитерские изделия поставки встреча министерство сельского хозяйства внешнеторговый оборот основной торговый партнер
Россия увеличит поставки агропродукции в Узбекистан
Российский министр сельского хозяйства обсудил с узбекистанскими властями возможности увеличения экспорта в республику целого ряда продуктов.
ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik.
Россия готова наращивать поставки в Узбекистан целого ряда продуктов. Перспективы увеличения торговли аграрной продукцией обсудили на встрече российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и узбекистанский министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ
.
В частности, речь идет о росте экспорта из России подсолнечного масла, пшеницы, сахара и кондитерских изделий.
Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Узбекистана. В прошлом году объем торговли аграрной продукцией между странами вырос на 20%.
В январе-июне торговый оборот между двумя странами увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 4,065 млрд долларов (16,6% в общем объеме внешней торговли Узбекистана).
Кроме того, объем узбекского экспорта в РФ вырос в 1,45 раза, до 1,22 млрд долларов (12,3% в общем объеме экспорта), объем импорта — до 2,845 млрд долларов (19,5% в общем объеме импорта).