https://uz.sputniknews.ru/20220905/rossiya-uvelichit-postavki-agroproduktsii-v-uzbekistan-27791197.html

Россия увеличит поставки агропродукции в Узбекистан

Россия увеличит поставки агропродукции в Узбекистан

Российский министр сельского хозяйства обсудил с узбекистанскими властями возможности увеличения экспорта в республику целого ряда продуктов.

2022-09-05T15:57+0500

2022-09-05T15:57+0500

2022-09-05T15:57+0500

экономика

россия

узбекистан

экспорт

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ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Россия готова наращивать поставки в Узбекистан целого ряда продуктов. Перспективы увеличения торговли аграрной продукцией обсудили на встрече российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и узбекистанский министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.В частности, речь идет о росте экспорта из России подсолнечного масла, пшеницы, сахара и кондитерских изделий.Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Узбекистана. В прошлом году объем торговли аграрной продукцией между странами вырос на 20%.В январе-июне торговый оборот между двумя странами увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 4,065 млрд долларов (16,6% в общем объеме внешней торговли Узбекистана).Кроме того, объем узбекского экспорта в РФ вырос в 1,45 раза, до 1,22 млрд долларов (12,3% в общем объеме экспорта), объем импорта — до 2,845 млрд долларов (19,5% в общем объеме импорта).Читайте также: Эксперт: какие три реформы повлияли на развитие экономики Узбекистана – видео

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