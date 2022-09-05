Какие требования предъявляют к работникам школьных столовых в Узбекистане
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О том, какие медико-гигиенические требования должны соблюдать работники столовых в общеобразовательных учреждениях республики, читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Работники столовых в общеобразовательных учреждениях Узбекистана должны соблюдать ряд требований. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
Согласно Санитарным правилам, нормам и гигиеническим правилам организации питания учащихся в общеобразовательных средних, средних специальных, профессиональных учебных заведениях, а также Требованиям к соблюдению правил личной гигиены, профилактического медицинского осмотра и профессионально-гигиенической подготовки работники столовых общественного питания в образовательных учреждениях должны следовать следующим нормам:
в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди обучающихся в образовательных учреждениях на кухне должны быть созданы условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены;
для мытья рук необходимо обеспечить горячую и холодную воду во всех производственных цехах, установить умывальники со смесительными устройствами;
должно быть отдельное место для мыла и личных или одноразовых полотенец. В производственных ваннах мыть руки нельзя;
необходимо организовать централизованную стирку спецодежды для работников кухонь общественного питания;
при или желудочно-кишечных заболеваниях, во всех случаях кишечных инфекций в семье работника, а также при наличии гнойных ран, порезов, ожогов работник должен уведомить администрацию и обратиться за медицинской помощью;
при наличии кишечных инфекций, нагноений, воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, если где-то есть ожог или порез, к работе сотрудник временно не допускается. Он может работать только после выздоровления, медицинского осмотра и заключения врача;
кухня должна быть оборудована аптечкой первой помощи.
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