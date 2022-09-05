https://uz.sputniknews.ru/20220905/kakie-trebovaniya-predyavlyayut-k-rabotnikam-shkolnyx-stolovyx-v-uzbekistane-27773953.html

Какие требования предъявляют к работникам школьных столовых в Узбекистане

Какие требования предъявляют к работникам школьных столовых в Узбекистане

О том, какие медико-гигиенические требования должны соблюдать работники столовых в общеобразовательных учреждениях республики - читайте в нашем материале.

2022-09-05T09:05+0500

2022-09-05T09:05+0500

2022-09-05T09:05+0500

общество

школа

узбекистан

работник

республика

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Работники столовых в общеобразовательных учреждениях Узбекистана должны соблюдать ряд требований. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.Согласно Санитарным правилам, нормам и гигиеническим правилам организации питания учащихся в общеобразовательных средних, средних специальных, профессиональных учебных заведениях, а также Требованиям к соблюдению правил личной гигиены, профилактического медицинского осмотра и профессионально-гигиенической подготовки работники столовых общественного питания в образовательных учреждениях должны следовать следующим нормам: Читайте также:Минздрав запретил продавать кислородные коктейли в образовательных учреждениях

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