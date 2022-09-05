https://uz.sputniknews.ru/20220905/minimum-desyat-chelovek-pogibli-pri-vzryve-u-posolstva-rossii-v-kabule-27790300.html

Минимум десять человек погибли при взрыве у посольства России в Кабуле

Минимум десять человек погибли при взрыве у посольства России в Кабуле

Также есть информация о нескольких пострадавших.

2022-09-05T14:23+0500

2022-09-05T14:23+0500

2022-09-05T14:26+0500

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Минимум десять человек погибли в результате взрыва у российского посольства в Кабуле. Восемь человек госпитализировали. Об этом РИА Новости сообщили источники в госпитале Estiqlal.В больнице, которая расположена рядом с дипломатическим представительством России в Кабуле, уточнили, что в больницу доставили десять погибших и нескольких пострадавших.Ранее стало известно, что в результате взрыва погибли два сотрудника посольства России Кабуле. В данное время российская дипмиссия находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва.Читайте также:

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минимум десять человек погибли при взрыве у посольства россии в кабуле восемь пострадали при взрыве погибли два сотрудника посольства сколько дипломатов погибло афганистан терракт также есть информация о нескольких пострадавших