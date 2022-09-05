https://uz.sputniknews.ru/20220905/v-rezultate-vzryva-v-kabule-pogibli-dva-rossiyskix-diplomata--mid-27789461.html

В результате взрыва в Кабуле погибли два российских дипломата – МИД

В результате взрыва в Кабуле погибли два российских дипломата – МИД

Боевик привел в действие взрывное устройство возле консульского отдела посольства России.

2022-09-05T14:06+0500

2022-09-05T14:06+0500

2022-09-05T14:06+0500

в мире

афганистан

кабул

россия

мид рф

взрыв

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/05/27788750_0:140:922:659_1920x0_80_0_0_a4e5eed6d9780a289d8f47bd3e589560.jpg

ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. В результате взрыва в Кабуле погибли два российских дипломата. Официальное сообщение об этом распространил российское Министерство иностранных дел.По данным министерства, посольство тесно сотрудничает с афганскими спецслужбами, которые проводят расследование.Ранее ИА Sputnik Афганистан сообщило о том, что террорист-смертник подорвал себя на улице, ведущей к российской дипмиссии. Целью атаки была группа студентов.Читайте также: В Кабуле прогремел взрыв около российского посольства

афганистан

кабул

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

афганистан кабул взрыв посольство российской федерации консульский отдел российские дипломаты погибли раненные местные жители официальное зявление