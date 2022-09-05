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В результате взрыва в Кабуле погибли два российских дипломата – МИД
В результате взрыва в Кабуле погибли два российских дипломата – МИД
Боевик привел в действие взрывное устройство возле консульского отдела посольства России.
2022-09-05T14:06+0500
2022-09-05T14:06+0500
2022-09-05T14:06+0500
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ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. В результате взрыва в Кабуле погибли два российских дипломата. Официальное сообщение об этом распространил российское Министерство иностранных дел.По данным министерства, посольство тесно сотрудничает с афганскими спецслужбами, которые проводят расследование.Ранее ИА Sputnik Афганистан сообщило о том, что террорист-смертник подорвал себя на улице, ведущей к российской дипмиссии. Целью атаки была группа студентов.Читайте также: В Кабуле прогремел взрыв около российского посольства
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афганистан кабул взрыв посольство российской федерации консульский отдел российские дипломаты погибли раненные местные жители официальное зявление
афганистан кабул взрыв посольство российской федерации консульский отдел российские дипломаты погибли раненные местные жители официальное зявление
В результате взрыва в Кабуле погибли два российских дипломата – МИД
Боевик привел в действие взрывное устройство возле консульского отдела посольства России.
ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik.
В результате взрыва в Кабуле погибли два российских дипломата. Официальное сообщение об этом распространил российское Министерство иностранных дел
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"5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
По данным министерства, посольство тесно сотрудничает с афганскими спецслужбами, которые проводят расследование.
Ранее ИА Sputnik Афганистан
сообщило о том, что террорист-смертник подорвал себя на улице, ведущей к российской дипмиссии. Целью атаки была группа студентов.