https://uz.sputniknews.ru/20220905/na-vef-obsudyat-rol-shanxayskoy-organizatsii-sotrudnichestva-27787486.html

На ВЭФ обсудят роль Шанхайской организации сотрудничества

На ВЭФ обсудят роль Шанхайской организации сотрудничества

О возможном влиянии ШОС на складывающуюся обстановку в мире расскажет заместитель генерального секретаря организации.

2022-09-05T14:55+0500

2022-09-05T14:55+0500

2022-09-05T14:55+0500

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ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. В рамках VIIВосточного экономического форума обсудят роль Шанхайской организации сотрудничества в меняющейся геополитической обстановке.В пленарном заседании на тему "Роль ШОС в изменяющемся мире" выступит онлайн заместитель Генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов, сообщает пресс-служба организации.Помимо него в заседании примут участие бывший генеральный секретарь ШОС, профессор Рашид Алимов, старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак, представители российской и китайской академий наук, МГИМО, Федеральной таможенной службы и другие эксперты.Участники обсудят роль ШОС в складывающемся многополярном мире, вклад арабских стран и государств Южной Азии в работу организации, какие вопросы необходимо внести в повестку дня предстоящего саммита организации в Самарканде и в работу ШОС, чтобы противостоять неконструктивной политике недружественных стран, и другие вопросы.Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке. В рамках ВЭФ пройдет Международный форум по сохранению тигра, обширная деловая программа, а также фестиваль культуры "Владивостокские сезоны", спортивные мероприятия и выставки.Читайте также: В Центральную Азию вернутся тигры? Россия и Казахстан подписали соглашение о реинтродукции

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