https://uz.sputniknews.ru/20220905/na-vef-obsudyat-rol-shanxayskoy-organizatsii-sotrudnichestva-27787486.html
На ВЭФ обсудят роль Шанхайской организации сотрудничества
На ВЭФ обсудят роль Шанхайской организации сотрудничества
О возможном влиянии ШОС на складывающуюся обстановку в мире расскажет заместитель генерального секретаря организации.
2022-09-05T14:55+0500
2022-09-05T14:55+0500
2022-09-05T14:55+0500
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ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. В рамках VIIВосточного экономического форума обсудят роль Шанхайской организации сотрудничества в меняющейся геополитической обстановке.В пленарном заседании на тему "Роль ШОС в изменяющемся мире" выступит онлайн заместитель Генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов, сообщает пресс-служба организации.Помимо него в заседании примут участие бывший генеральный секретарь ШОС, профессор Рашид Алимов, старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак, представители российской и китайской академий наук, МГИМО, Федеральной таможенной службы и другие эксперты.Участники обсудят роль ШОС в складывающемся многополярном мире, вклад арабских стран и государств Южной Азии в работу организации, какие вопросы необходимо внести в повестку дня предстоящего саммита организации в Самарканде и в работу ШОС, чтобы противостоять неконструктивной политике недружественных стран, и другие вопросы.Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке. В рамках ВЭФ пройдет Международный форум по сохранению тигра, обширная деловая программа, а также фестиваль культуры "Владивостокские сезоны", спортивные мероприятия и выставки.Читайте также: В Центральную Азию вернутся тигры? Россия и Казахстан подписали соглашение о реинтродукции
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вэф восточный экономический форум шос шанхайская организация сотрудничества роль геополитика заместитель генерального секретаря логвинов пленарное заседание владивосток
вэф восточный экономический форум шос шанхайская организация сотрудничества роль геополитика заместитель генерального секретаря логвинов пленарное заседание владивосток
На ВЭФ обсудят роль Шанхайской организации сотрудничества
О возможном влиянии ШОС на складывающуюся обстановку в мире расскажет заместитель генерального секретаря организации.
ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. В рамках VIIВосточного экономического форума обсудят роль Шанхайской организации сотрудничества в меняющейся геополитической обстановке.
В пленарном заседании на тему "Роль ШОС в изменяющемся мире" выступит онлайн заместитель Генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов, сообщает пресс-служба
организации.
Помимо него в заседании примут участие бывший генеральный секретарь ШОС, профессор Рашид Алимов, старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак, представители российской и китайской академий наук, МГИМО, Федеральной таможенной службы и другие эксперты.
Участники обсудят роль ШОС в складывающемся многополярном мире, вклад арабских стран и государств Южной Азии в работу организации, какие вопросы необходимо внести в повестку дня предстоящего саммита организации в Самарканде и в работу ШОС, чтобы противостоять неконструктивной политике недружественных стран, и другие вопросы.
Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке. В рамках ВЭФ пройдет Международный форум по сохранению тигра, обширная деловая программа, а также фестиваль культуры "Владивостокские сезоны", спортивные мероприятия и выставки.