https://uz.sputniknews.ru/20220905/rossiya-i-kazaxstan-podpisali-soglashenie-i-reintroduktsii-tigra-27780016.html

Россия и Казахстан подписали соглашение о реинтродукции тигра

Россия и Казахстан подписали соглашение о реинтродукции тигра

Новое соглашение было подписано в первый день ВЭФ.

2022-09-05T10:38+0500

2022-09-05T10:38+0500

2022-09-05T11:39+0500

общество

россия

казахстан

соглашение

тигр

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Россия и Казахстан в стартовый день Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию республики. Часть хищников могут завезти из Приморья. Об этом сообщает РИА Новости.В понедельник в рамках ВЭФ стартовал Международный форум по сохранению тигра.Исторически в Средней Азии, в том числе и в Узбекистане, а также в Закавказье обитала популяция туранских тигров. В настоящее время этот вид тигров считается вымершим. Однако научные исследования показывают близкое родство между амурским и среднеазиатским подвидами этой кошки.Таким образом, несколько лет назад правительство Казахстана объявило о планах реинтродукции тигра на территорию страны. Для этого провели специальную подготовку и создали особо охраняемую природную территорию в районе озера Балхаш.Читайте также:

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россия и казахстан подписали соглашение и реинтродукции тигра новое соглашение было подписано в первый день вэф