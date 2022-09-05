https://uz.sputniknews.ru/20220905/rossiya-i-kazaxstan-podpisali-soglashenie-i-reintroduktsii-tigra-27780016.html
Россия и Казахстан подписали соглашение о реинтродукции тигра
Россия и Казахстан подписали соглашение о реинтродукции тигра
Новое соглашение было подписано в первый день ВЭФ.
2022-09-05T10:38+0500
2022-09-05T10:38+0500
2022-09-05T11:39+0500
общество
россия
казахстан
соглашение
тигр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0d/21773417_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_26aa0facc3e5107377a8c70b6033671f.jpg
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Россия и Казахстан в стартовый день Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию республики. Часть хищников могут завезти из Приморья. Об этом сообщает РИА Новости.В понедельник в рамках ВЭФ стартовал Международный форум по сохранению тигра.Исторически в Средней Азии, в том числе и в Узбекистане, а также в Закавказье обитала популяция туранских тигров. В настоящее время этот вид тигров считается вымершим. Однако научные исследования показывают близкое родство между амурским и среднеазиатским подвидами этой кошки.Таким образом, несколько лет назад правительство Казахстана объявило о планах реинтродукции тигра на территорию страны. Для этого провели специальную подготовку и создали особо охраняемую природную территорию в районе озера Балхаш.Читайте также:
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0d/21773417_57:0:1200:857_1920x0_80_0_0_18ea4b7bd8155ce37a5547b8c000b854.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия и казахстан подписали соглашение и реинтродукции тигра новое соглашение было подписано в первый день вэф
россия и казахстан подписали соглашение и реинтродукции тигра новое соглашение было подписано в первый день вэф
Россия и Казахстан подписали соглашение о реинтродукции тигра
10:38 05.09.2022 (обновлено: 11:39 05.09.2022)
Новое соглашение было подписано в первый день ВЭФ.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik.
Россия и Казахстан в стартовый день Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию республики. Часть хищников могут завезти из Приморья. Об этом сообщает РИА Новости
.
В понедельник в рамках ВЭФ стартовал Международный форум по сохранению тигра.
"В рамках мероприятия министр природных ресурсов России Александр Козлов и вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алия Шалабекова подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию республики. Предполагается, что первое поколение популяции будет состоять из амурских тигров, в том числе из Приморья", - говорится в сообщении.
Исторически в Средней Азии, в том числе и в Узбекистане, а также в Закавказье обитала популяция туранских тигров. В настоящее время этот вид тигров считается вымершим. Однако научные исследования показывают близкое родство между амурским и среднеазиатским подвидами этой кошки.
Таким образом, несколько лет назад правительство Казахстана объявило о планах реинтродукции тигра на территорию страны. Для этого провели специальную подготовку и создали особо охраняемую природную территорию в районе озера Балхаш.
"В Приморье обитает около 70% популяции амурского тигра, поэтому именно нашему региону в первую очередь предстоит стать донором животных для реинтродукции. У нас есть необходимый опыт, чтобы осуществить отлов, реабилитацию и перемещение тигров. Также мы готовы делиться и делимся опытом по охране, изучению этих животных, разрешению конфликтных ситуаций", – приводятся слова первого заместителя министра лесного и охотничьего хозяйства Алексея Сурового.