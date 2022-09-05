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Польские силовики избили и бросили на белорусской границе двух беженцев
Польские силовики избили и бросили на белорусской границе двух беженцев
Избитых беженцев обнаружили белорусские пограничники 3 сентября.
2022-09-05T18:57+0500
2022-09-05T18:57+0500
2022-09-05T18:57+0500
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ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Польские силовики избили и бросили на белорусской границе двух беженцев из Сирии. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.Так, белорусские пограничники в субблоту обнаружили двух беженцев вблизи белорусско-польской границы в Свислочском районе.Также в комитете подчеркнули, что многочисленные гематомы на телах иностранных граждан подтверждают, что они подвергались физическому истязанию не единожды. Известно, что белорусские пограничники оказали первую медицинскую помощь пострадавшим от рук польских силовиков.Читайте также:
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польские силовики избили и бросили на белорусской границе двух беженцев избитых беженцев обнаружили белорусские пограничники 3 сентября
польские силовики избили и бросили на белорусской границе двух беженцев избитых беженцев обнаружили белорусские пограничники 3 сентября
Польские силовики избили и бросили на белорусской границе двух беженцев
Избитых беженцев обнаружили белорусские пограничники 3 сентября.
ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik.
Польские силовики избили и бросили на белорусской границе двух беженцев из Сирии. Об этом сообщает
Государственный пограничный комитет Беларуси.
Так, белорусские пограничники в субблоту обнаружили двух беженцев вблизи белорусско-польской границы в Свислочском районе.
"Силовики сопредельной страны, применяя жёсткую физическую силу с использованием дубинок, доставили беженцев к белорусской границе. Там мужчин заставили двигаться через специальный проход в пограничном заграждении", - говорится в заявлении ведомства.
Также в комитете подчеркнули, что многочисленные гематомы на телах иностранных граждан подтверждают, что они подвергались физическому истязанию не единожды. Известно, что белорусские пограничники оказали первую медицинскую помощь пострадавшим от рук польских силовиков.
"Продолжается тенденция, когда нормы гуманитарного права Польша "прописывает" спецсредствами на телах беженцев, ищущих убежище в Евросоюзе", - заявили в белорусскому пограничном комитете.