https://uz.sputniknews.ru/20220905/polskie-siloviki-izbili-i-brosili-na-belorusskoy-granitse-dvux-bejentsev-27792958.html

Польские силовики избили и бросили на белорусской границе двух беженцев

Польские силовики избили и бросили на белорусской границе двух беженцев

Избитых беженцев обнаружили белорусские пограничники 3 сентября.

2022-09-05T18:57+0500

2022-09-05T18:57+0500

2022-09-05T18:57+0500

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ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Польские силовики избили и бросили на белорусской границе двух беженцев из Сирии. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.Так, белорусские пограничники в субблоту обнаружили двух беженцев вблизи белорусско-польской границы в Свислочском районе.Также в комитете подчеркнули, что многочисленные гематомы на телах иностранных граждан подтверждают, что они подвергались физическому истязанию не единожды. Известно, что белорусские пограничники оказали первую медицинскую помощь пострадавшим от рук польских силовиков.Читайте также:

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польские силовики избили и бросили на белорусской границе двух беженцев избитых беженцев обнаружили белорусские пограничники 3 сентября