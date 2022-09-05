https://uz.sputniknews.ru/20220905/takeshi-kitano-stanet-spetsialnym-gostem-tashkentskogo-kinofestivalya-27807298.html

Такеши Китано станет специальным гостем Ташкентского кинофестиваля

Такеши Китано станет специальным гостем Ташкентского кинофестиваля

На кинофорум культовый режиссер и сценарист привезет одну из своих самых знаменитых картин.

2022-09-05T19:42+0500

2022-09-05T19:42+0500

2022-09-05T19:48+0500

культура

ташкентский кинофестиваль

кинорежиссер

актер

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ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Специальным гостем Ташкентского кинофестиваля станет культовый кинорежиссер, актер и сценарист Такеши Китано, сообщает корреспондент Sputnik.В рамках кинофорума Китано примет участие в творческих встречах, а также представит зрителям одну из своих самых знаменитых картин – "Сонатину". Лента получила множество наград и по праву считается одной из лучших работ режиссёра.Показ состоится 17 сентября в рамках предстоящих Дней кино Японии. После завершения показа состоится обсуждение драмы совместно с режиссером фильма.XIV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути" пройдет с 13 по 18 сентября.Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля состоится в рамках Самаркандского саммита Шанхайской организации сотрудничества.Основные мероприятия кинофестиваля пройдут в Ташкенте. Также в регионах состоятся "Всемирные дни кино", встречи со звездами узбекского и мирового кинематографа, кинофорумы, проект для студентов "Кино за 5 дней", мастер-классы, фотосессии и премьеры новых фильмов.Помимо Такеши Китано, кинофестиваль посетят народные артисты России Владимир Хотиненко, Виктор Вержбицкий, заслуженные артисты России Александр Федоров, Станислав Соколов, сценарист Аркадий Инин, киновед Татьяна Яковлева и многие другие.Кинофестиваль также посетят знаменитый турецкий киноактер Каан Урганджиоглу, известный по сериалу "Черная любовь" и Мартин Смит, продюсер всемирно известного фильма "Гарри Поттер".Читайте также: В Ташкенте установили самый большой киноэкран в СНГ для цифровых фильмов

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Рамиз Бахтияров

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