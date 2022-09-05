В Ташкенте отключили горячую воду
Без горячего водоснабжения временно остались два столичных района
ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Два района Ташкента остались без горячей воды. Как сообщает пресс-служба ООО “Veolia Energy Tashkent” ("Toshissiqquvvati"), горячее водоснабжение временно отсутствует на некоторых территориях Учтепинского и Чиланзарского районов.
"Сегодня, 5 сентября 2022 года, до 18:00 часов, в связи с проведением ремонтных работ на магистральном теплопроводе ТЦ-5, будет временно приостановлена подача горячей воды по некоторых территориях Учтепинского и Чиланзарского районов", - говорится в сообщении пресс-службы.
После окончания ремонтных работ подачу воды вновь включат.
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