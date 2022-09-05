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https://uz.sputniknews.ru/20220905/v-tashkente-otklyuchili-goryachuyu-vodu-27786591.html
В Ташкенте отключили горячую воду
В Ташкенте отключили горячую воду
Без горячего водоснабжения временно остались два столичных района
2022-09-05T13:42+0500
2022-09-05T13:42+0500
общество
горячая вода
отключение воды
ташкент
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ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Два района Ташкента остались без горячей воды. Как сообщает пресс-служба ООО “Veolia Energy Tashkent” ("Toshissiqquvvati"), горячее водоснабжение временно отсутствует на некоторых территориях Учтепинского и Чиланзарского районов.После окончания ремонтных работ подачу воды вновь включат.Читайте также: Отключение горячей воды в Ташкенте — график
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ташкент узбекистан горячая вода отключение ремонтные работы учтепинский чиланзарский район ооо “veolia energy tashkent” "toshissiqquvvati"
ташкент узбекистан горячая вода отключение ремонтные работы учтепинский чиланзарский район ооо “veolia energy tashkent” "toshissiqquvvati"

В Ташкенте отключили горячую воду

13:42 05.09.2022
© pexels.com/Cats ComingЧеловек, держащий красный горшок, наполненный водой
Человек, держащий красный горшок, наполненный водой - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2022
© pexels.com/Cats Coming
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Без горячего водоснабжения временно остались два столичных района
ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Два района Ташкента остались без горячей воды. Как сообщает пресс-служба ООО “Veolia Energy Tashkent” ("Toshissiqquvvati"), горячее водоснабжение временно отсутствует на некоторых территориях Учтепинского и Чиланзарского районов.
"Сегодня, 5 сентября 2022 года, до 18:00 часов, в связи с проведением ремонтных работ на магистральном теплопроводе ТЦ-5, будет временно приостановлена подача горячей воды по некоторых территориях Учтепинского и Чиланзарского районов", - говорится в сообщении пресс-службы.
После окончания ремонтных работ подачу воды вновь включат.
Читайте также: Отключение горячей воды в Ташкенте — график
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