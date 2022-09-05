https://uz.sputniknews.ru/20220905/v-velikobritanii-izbran-novyy-premer-ministr--27794445.html

В Великобритании избран новый премьер-министр

В Великобритании избран новый премьер-министр

Баллотироваться на роль премьера Британии хотели 11 парламентариев.

2022-09-05T17:02+0500

2022-09-05T17:02+0500

2022-09-05T17:11+0500

в мире

великобритания

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Главу британского МИД Лиз Трасс избрали лидером Консервативной партии Великобритании, во вторник она займет пост премьер-министра Соединенного Королевства, сообщил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования, передает РИА Новости.Трасс получила 81,3 тыс. голосов, обогнав бывшего министра финансов Риши Сунака, который набрал 60,4 тыс. голосов.По данным агентства, нынешний премьер Борис Джонсон передаст свои полномочия Трасс не раньше, чем 6 сентября. В это же время королева Великобритании примет обоих в шотландском замке Балморал, а 7 сентября должна состояться традиционная сессия вопросов премьеру в парламенте.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, сообщил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.О намерении баллотироваться на пост главы консерваторов и премьера Британии сначала сообщили 11 парламентариев, в ходе гонки за кресло премьера девять из них сошли с дистанции. В последнем туре победителя из двух "финалистов" Лиз Трасс и Риши Сунака выбирали все члены партии, которых в настоящее время насчитывается около 200 тыс. Голосование проходило по почте и закончилось 2 сентября, несмотря на то что его начало было отложено. Это произошло после того, как Британский центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, предупредил, что на результат выборов могут повлиять хакеры.

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