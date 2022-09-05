https://uz.sputniknews.ru/20220905/video-ekonomist-ginko-ob-ekonomicheskoy-katastrofe-v-ssha-posle-vyborov---27809695.html
Видео: экономист Гинько об экономической катастрофе в США после выборов
Видео: экономист Гинько об экономической катастрофе в США после выборов
Экономист рассказал, что мировой кризис даст рублю.
2022-09-05T23:00+0500
2022-09-05T23:00+0500
2022-09-05T23:00+0500
видео
экономика
сша
выборы
кризис
европа
рубль
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Европейские лидеры сами виноваты в том, что экономическая ситуация в Европе все больше ухудшается, несмотря на попытки властей обвинить в этом Россию, рассказал в интервью "Sputnik на русском" экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько. Почему европейцы вышли на улицы? В чем главная ошибка Европейского ЦБ? Когда США свалятся в экономическую катастрофу вслед за Европой? Какие валюты выиграют от разгорающегося кризиса? Обо всем этом смотрите в нашем видео.Читайте также:Видео: этой зимой цены на газ в Европе могут дойти и до 6000$
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видео смотреть экономист гинько об экономической катастрофе в сша после выборов европа россия рубль мировой кризис что будет дальше эксперты мнения оценки прогнозы аналитика экономика политика колумнисты ранхигс цб новости заявления
видео смотреть экономист гинько об экономической катастрофе в сша после выборов европа россия рубль мировой кризис что будет дальше эксперты мнения оценки прогнозы аналитика экономика политика колумнисты ранхигс цб новости заявления
Видео: экономист Гинько об экономической катастрофе в США после выборов
Экономист рассказал "Sputnik на русском", что мировой кризис даст рублю, и когда США свалятся в экономическую катастрофу вслед за Европой.
Европейские лидеры сами виноваты в том, что экономическая ситуация в Европе все больше ухудшается, несмотря на попытки властей обвинить в этом Россию, рассказал в интервью "Sputnik на русском" экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько.
Почему европейцы вышли на улицы? В чем главная ошибка Европейского ЦБ?
Когда США свалятся в экономическую катастрофу вслед за Европой?
Какие валюты выиграют от разгорающегося кризиса? Обо всем этом смотрите в нашем видео
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