https://uz.sputniknews.ru/20220906/27833447.html

Что происходит с организмом, когда вы едите кукурузу

Что происходит с организмом, когда вы едите кукурузу

Кукуруза является любимым осенним блюдом у многих народов. Как она влияет на организм и что будет, если есть ее слишком часто, читайте в справке Sputnik.

2022-09-06T22:00+0500

2022-09-06T22:00+0500

2022-09-06T22:29+0500

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Кукуруза – полюбившееся летнее лакомство для многих людей, но вот у диетологов и сторонников здорового образа жизни отношение к ней не такое однозначное, сообщают корреспонденты Sputnik Беларусь. Кукуруза богата растительным белком, витаминами и другими питательными веществами. Но в то же время початки растения содержат большую дозу сахаров, крахмала, глютена и других сомнительных веществ. Так что же происходит с организмом, когда вы едите кукурузу, попробовал разобраться Sputnik.Кукуруза со знаком плюсСвоим цветом кукуруза обязана каротиноидам – их количество в растении настолько велико, что позволяет защищать клетки от воспалений и замедлять процессы старения. К тому же, каротиноиды благоприятно влияют на зрение – приостанавливают возрастную дегенерацию глаза и катаракту. Вещества в составе кукурузы улучшают пищеварение и борются с болезнями ЖКТ. Больше всего зерна кукурузы полезны для кишечника.Кукуруза со знаком минусКукуруза является крахмалистым овощем, вот почему она вряд ли поможет вам похудеть. Крахмал является полисахаридом, который быстро превращается в глюкозу, – что, в свою очередь, может привести к набору лишних килограммов и некоторым проблемам со здоровьем. Зерна кукурузы содержат приличное количество сахара, из-за чего организм сталкивается с "углеводной бомбой" и приличной калорийностью.Также кукуруза содержит вещества, которые не позволяют витаминам усваиваться в организме.И все же отрекаться от любимого лакомства навсегда необязательно. Есть ее можно и даже нужно, но только в первой половине дня и в небольших количествах.Читайте также: Детям вредно пропускать завтрак, обнаружили ученые

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