https://uz.sputniknews.ru/20230906/27833447.html
Что происходит с организмом, когда вы едите кукурузу
Что происходит с организмом, когда вы едите кукурузу
Кукуруза является любимым осенним блюдом у многих народов. Как она влияет на организм и что будет, если есть ее слишком часто, читайте в справке Sputnik.
2023-09-06T22:08+0500
2023-09-06T22:08+0500
2023-09-06T22:08+0500
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Кукуруза – полюбившееся летнее лакомство для многих людей, но вот у диетологов и сторонников здорового образа жизни отношение к ней не такое однозначное, сообщают корреспонденты Sputnik Беларусь. Кукуруза богата растительным белком, витаминами и другими питательными веществами. Но в то же время початки растения содержат большую дозу сахаров, крахмала, глютена и других сомнительных веществ. Так что же происходит с организмом, когда вы едите кукурузу, попробовал разобраться Sputnik.Кукуруза со знаком плюсСвоим цветом кукуруза обязана каротиноидам – их количество в растении настолько велико, что позволяет защищать клетки от воспалений и замедлять процессы старения. К тому же, каротиноиды благоприятно влияют на зрение – приостанавливают возрастную дегенерацию глаза и катаракту. Вещества в составе кукурузы улучшают пищеварение и борются с болезнями ЖКТ. Больше всего зерна кукурузы полезны для кишечника.Кукуруза со знаком минусКукуруза является крахмалистым овощем, вот почему она вряд ли поможет вам похудеть. Крахмал является полисахаридом, который быстро превращается в глюкозу, – что, в свою очередь, может привести к набору лишних килограммов и некоторым проблемам со здоровьем. Зерна кукурузы содержат приличное количество сахара, из-за чего организм сталкивается с "углеводной бомбой" и приличной калорийностью.Также кукуруза содержит вещества, которые не позволяют витаминам усваиваться в организме.И все же отрекаться от любимого лакомства навсегда необязательно. Есть ее можно и даже нужно, но только в первой половине дня и в небольших количествах.Читайте также: Детям вредно пропускать завтрак, обнаружили ученые
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кукуруза что происходит с организмом со минус плюс преимущества недостатки микроэлементы здоровье что будет если часто есть кукурузу в чем польза вред каротиниды защита зрение возрастная дегенерация похудание крахмал глюкоза
кукуруза что происходит с организмом со минус плюс преимущества недостатки микроэлементы здоровье что будет если часто есть кукурузу в чем польза вред каротиниды защита зрение возрастная дегенерация похудание крахмал глюкоза
Что происходит с организмом, когда вы едите кукурузу
Кукуруза является любимым осенним блюдом у многих народов. Как она влияет на организм и что будет, если есть ее слишком часто, читайте в справке Sputnik.
Кукуруза – полюбившееся летнее лакомство для многих людей, но вот у диетологов и сторонников здорового образа жизни отношение к ней не такое однозначное, сообщают корреспонденты Sputnik Беларусь
.
Кукуруза богата растительным белком, витаминами и другими питательными веществами. Но в то же время початки растения содержат большую дозу сахаров, крахмала, глютена и других сомнительных веществ. Так что же происходит с организмом, когда вы едите кукурузу, попробовал разобраться Sputnik.
Кукуруза со знаком плюс
Своим цветом кукуруза обязана каротиноидам – их количество в растении настолько велико, что позволяет защищать клетки от воспалений и замедлять процессы старения. К тому же, каротиноиды благоприятно влияют на зрение – приостанавливают возрастную дегенерацию глаза и катаракту. Вещества в составе кукурузы улучшают пищеварение и борются с болезнями ЖКТ. Больше всего зерна кукурузы полезны для кишечника.
Кукуруза со знаком минус
Кукуруза является крахмалистым овощем, вот почему она вряд ли поможет вам похудеть. Крахмал является полисахаридом, который быстро превращается в глюкозу, – что, в свою очередь, может привести к набору лишних килограммов и некоторым проблемам со здоровьем. Зерна кукурузы содержат приличное количество сахара, из-за чего организм сталкивается с "углеводной бомбой" и приличной калорийностью.
Также кукуруза содержит вещества, которые не позволяют витаминам усваиваться в организме.
И все же отрекаться от любимого лакомства навсегда необязательно. Есть ее можно и даже нужно, но только в первой половине дня и в небольших количествах.