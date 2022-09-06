https://uz.sputniknews.ru/20220906/kakie-mery-primut-vlasti-dlya-razvitiya-karakalpakstana-27815231.html

Какие меры примут власти для развития Каракалпакстана

Какие меры примут власти для развития Каракалпакстана

О том, какие приоритетные задачи развития региона поставлены перед властями страны - читайте в нашем материале.

2022-09-06T11:37+0500

2022-09-06T11:37+0500

2022-09-06T11:37+0500

общество

каракалпакстан

власть

развитие

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах по повышению благосостояния населения Республики Каракалпакстан путем ускоренного развития предпринимательства, инновационных технологий и инфраструктур".Приоритетные задачи развития регионаДля перехода на новый уровень экономического и социального развития региона определены основные направления его развития:Льготы и преференцииВ период с 1 января 2023 года до 1 января 2028 года для субъектов предпринимательства, действующих во всех районах Каракалпакстана:Данные льготы не распространяются на крупных налогоплательщиков, постоянные учреждения, бюджетные организации и госпредприятия, а также под их действие не попадают юрлица с госдолей 50% и более.Начиная с 1 октября 2022 года до 1 января 2028 года, 70% транспортных расходов при экспорте продукции из Каракалпакстана будет покрывать Агентство продвижения экспорта ( по перечню).Кроме того, государство предоставит поручительство до 75% кредита, общая сумма которого не превышает 2,5 млрд сумов.Также молодым предпринимателям предоставят заемные средства для приобретения оборудования сроком на семь лет через Фонд поддержки молодых предпринимателей при министерстве инвестиций и внешней торговли.Источники финансированияКредитная линия коммерческим банкам для развития предпринимательской деятельности в рамках проекта "Создание малых водоемов в дельте Амударьи. Фаза II" будет выделена за счет средств Фонда реконструкции и развития в эквиваленте $100 млн.Из этих средств $95 млн направят на проекты в сфере производства и оказания услуг в виде кредитов в размере до 10 млрд сумов по ставке 14% годовых сроком до семи лет, включая льготный период до двух лет.В двухмесячный срок создадут "Центр поддержки инвесторов", который будет оказывать на безвозмездной основе содействие субъектам предпринимательства, расположенным в Каракалпакстане. При нем будет также организован производственный технопарк.Как эффективно использовать земельные и водные ресурсыУказом утвержден перечень месторождений полезных ископаемых и перспективных участков, реализуемых на аукционных торгах в Каракалпакстане в 2022–2023 годах.При этом земельные участки несельскохозяйственного назначения будут выставляться на электронные онлайн-аукционные торги на праве собственности с уменьшением первоначальной стоимости на 50%.Земельные площади, сокращаемые из-под хлопка и зерна, предоставят гражданам в аренду сроком на 30 лет для реализации проектов по овощеводству, бахчеводству, выращиванию бобовых, масличных культур, картофеля и других с созданием дехканского хозяйства в порядке исключения через открытый электронный конкурс в размерах до двух га.Читайте также:

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какие меры власти примут для развития каракалпакстана о том, какие приоритетные задачи развития региона поставлены перед властями страны указ президента мирзиеев биография о дополнительных мерах по повышению благосостояния населения республики каракалпакстан путем ускоренного развития предпринимательства, инновационных технологий и инфраструктур