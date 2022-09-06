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https://uz.sputniknews.ru/20220906/leto-prodoljaetsya-prognoz-pogody-na-6-sentyabrya-27812841.html
Лето продолжается: прогноз погоды на 6 сентября
Лето продолжается: прогноз погоды на 6 сентября
По данным "Узгидромета", по республике во вторник осадков не ожидается.
2022-09-06T09:32+0500
2022-09-06T09:36+0500
общество
прогноз
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. По данным Гидрометеорологической службы Узбекистана, в республике 6 сентября небольшая переменная облачность, осадков не ожидается.Температура воздуха остается по-летнему высокой:В Каракалпакстане и Хорезмской области возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.В Ташкенте небольшая облачность, без осадков. Воздух прогреется до 36-38 градусов.Читайте также: Как быстро охладить помещение — простой способ
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прогноз погоды погода узбекистан узгидромет каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская кашкадарьинская сурхандарьинская андижанская наманганская ферганская области горные районы ташкент без осадков переменная облачность температура воздуха
прогноз погоды погода узбекистан узгидромет каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская кашкадарьинская сурхандарьинская андижанская наманганская ферганская области горные районы ташкент без осадков переменная облачность температура воздуха

Лето продолжается: прогноз погоды на 6 сентября

09:32 06.09.2022 (обновлено: 09:36 06.09.2022)
CC0 / pexels.com / Солнце и голубое небо
Солнце и голубое небо - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2022
CC0 / pexels.com /
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По данным "Узгидромета", по республике во вторник осадков не ожидается.
ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. По данным Гидрометеорологической службы Узбекистана, в республике 6 сентября небольшая переменная облачность, осадков не ожидается.
Температура воздуха остается по-летнему высокой:
Каракалпакстан, Хорезмская область - 33-38 градусов;
Бухарская, Навоийская области - 35-40 градусов;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области - 34-39 градусов;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области - 35-40 градусов;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области - 33-38 градусов;
Горные районы республики - 27-32 градуса.
В Каракалпакстане и Хорезмской области возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.
В Ташкенте небольшая облачность, без осадков. Воздух прогреется до 36-38 градусов.
Читайте также: Как быстро охладить помещение — простой способ
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