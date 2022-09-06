https://uz.sputniknews.ru/20220906/leto-prodoljaetsya-prognoz-pogody-na-6-sentyabrya-27812841.html

Лето продолжается: прогноз погоды на 6 сентября

Лето продолжается: прогноз погоды на 6 сентября

По данным "Узгидромета", по республике во вторник осадков не ожидается.

2022-09-06T09:32+0500

2022-09-06T09:32+0500

2022-09-06T09:36+0500

общество

прогноз

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. По данным Гидрометеорологической службы Узбекистана, в республике 6 сентября небольшая переменная облачность, осадков не ожидается.Температура воздуха остается по-летнему высокой:В Каракалпакстане и Хорезмской области возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.В Ташкенте небольшая облачность, без осадков. Воздух прогреется до 36-38 градусов.Читайте также: Как быстро охладить помещение — простой способ

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