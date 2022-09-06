https://uz.sputniknews.ru/20220906/mirzaev-transgranichnyy-xarakter-kiberterrorizma-trebuet-kollektivnyx-deystviy-27818037.html

Мирзаев: трансграничный характер кибертерроризма требует коллективных действий

Мирзаев: трансграничный характер кибертерроризма требует коллективных действий

Во вторник в Ташкенте проходит научно-экспертный форум ШОС по информационной безопасности.

2022-09-06T12:23+0500

2022-09-06T12:23+0500

2022-09-06T12:34+0500

политика

шос

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Работа в сфере противодействия кибертерроризму поставила перед Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) необходимость обеспечения безопасности собственных информационных систем. Об этом в ходе научно-экспертного форума ШОС по информационной безопасности в Ташкенте заявил директор исполнительного комитета РАТС ШОС Руслан Мирзаев.Мирзаев рассказал, что в РАТС руководствуются тем, что информационная безопасность является неотъемлемой частью обеспечения жизнедеятельности личности, общества и государства. По его словам, киберпреступность - это самая молодая, бурноразвивающаяся криминальная деятельность, при этом, международное право не успевает за ее развитием.Кроме этого, он добавил, что трансграничный характер подобных угроз диктует необходимость дополнения национальных усилий коллективными действиями на региональном уровне.По мнению Мирзаева, для достижения успеха в деле обеспечения информационной безопасности целесообразно на международном уровне принять и реализовать согласованные комплексные меры, в том числе административные правила и правовые нормы, надежную фильтрацию и блокировку вредного контента, эффективный поиск источника его распространения.Также, по мнению главы исполкома РАТС ШОС, существует необходимость в создании системы "размагничивания наэлектризованной экстремистской идеологией аудитории".Читайте также:

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мирзаев биография трансграничный характер кибертерроризма требует коллективных действий во вторник в ташкенте проходит научно экспертный форум шос по информационной безопасности исполнительный комитет ратс шос