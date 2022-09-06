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Мирзаев: трансграничный характер кибертерроризма требует коллективных действий
Мирзаев: трансграничный характер кибертерроризма требует коллективных действий
Во вторник в Ташкенте проходит научно-экспертный форум ШОС по информационной безопасности.
2022-09-06T12:23+0500
2022-09-06T12:34+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Работа в сфере противодействия кибертерроризму поставила перед Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) необходимость обеспечения безопасности собственных информационных систем. Об этом в ходе научно-экспертного форума ШОС по информационной безопасности в Ташкенте заявил директор исполнительного комитета РАТС ШОС Руслан Мирзаев.Мирзаев рассказал, что в РАТС руководствуются тем, что информационная безопасность является неотъемлемой частью обеспечения жизнедеятельности личности, общества и государства. По его словам, киберпреступность - это самая молодая, бурноразвивающаяся криминальная деятельность, при этом, международное право не успевает за ее развитием.Кроме этого, он добавил, что трансграничный характер подобных угроз диктует необходимость дополнения национальных усилий коллективными действиями на региональном уровне.По мнению Мирзаева, для достижения успеха в деле обеспечения информационной безопасности целесообразно на международном уровне принять и реализовать согласованные комплексные меры, в том числе административные правила и правовые нормы, надежную фильтрацию и блокировку вредного контента, эффективный поиск источника его распространения.Также, по мнению главы исполкома РАТС ШОС, существует необходимость в создании системы "размагничивания наэлектризованной экстремистской идеологией аудитории".Читайте также:
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мирзаев биография трансграничный характер кибертерроризма требует коллективных действий во вторник в ташкенте проходит научно экспертный форум шос по информационной безопасности исполнительный комитет ратс шос
мирзаев биография трансграничный характер кибертерроризма требует коллективных действий во вторник в ташкенте проходит научно экспертный форум шос по информационной безопасности исполнительный комитет ратс шос

Мирзаев: трансграничный характер кибертерроризма требует коллективных действий

12:23 06.09.2022 (обновлено: 12:34 06.09.2022)
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяВ Ташкенте начал работу форум по информационной безопасности ШОС
В Ташкенте начал работу форум по информационной безопасности ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2022
© Sputnik/Анна Желиховская
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Во вторник в Ташкенте стартовал научно-экспертный форум ШОС по информационной безопасности.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Работа в сфере противодействия кибертерроризму поставила перед Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) необходимость обеспечения безопасности собственных информационных систем. Об этом в ходе научно-экспертного форума ШОС по информационной безопасности в Ташкенте заявил директор исполнительного комитета РАТС ШОС Руслан Мирзаев.
Мирзаев рассказал, что в РАТС руководствуются тем, что информационная безопасность является неотъемлемой частью обеспечения жизнедеятельности личности, общества и государства. По его словам, киберпреступность - это самая молодая, бурноразвивающаяся криминальная деятельность, при этом, международное право не успевает за ее развитием.

"Противодействие преступлению в сфере информационно-коммуникационных технологий, углубление сотрудничества, развитие цифровой экономики остаются одними из наиболее востребованных областей межгосударственного взаимодействия", - подчеркнул он.

Кроме этого, он добавил, что трансграничный характер подобных угроз диктует необходимость дополнения национальных усилий коллективными действиями на региональном уровне.
По мнению Мирзаева, для достижения успеха в деле обеспечения информационной безопасности целесообразно на международном уровне принять и реализовать согласованные комплексные меры, в том числе административные правила и правовые нормы, надежную фильтрацию и блокировку вредного контента, эффективный поиск источника его распространения.
Также, по мнению главы исполкома РАТС ШОС, существует необходимость в создании системы "размагничивания наэлектризованной экстремистской идеологией аудитории".
"Работа в сфере противодействия кибертерроризму поставила перед РАТС ШОС необходимость обеспечения безопасности собственных информационных систем, баз данных и создание системы безопасного обмена между органами безопасности государств-членов ШОС важной оперативной информацией о международных террористических организациях, их лидерах и членах, каналах переброски боевиков из одного региона в другой", - добавил Мирзаев.
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В Ташкенте стартовал форум ШОС по информационной безопасности
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