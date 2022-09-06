https://uz.sputniknews.ru/20220906/na-altae-obsudyat-tsifrovoe-vzaimodeystvie-vuzov-tsentralnoy-azii-27805981.html
На Алтае обсудят цифровое взаимодействие вузов Центральной Азии
На Алтае обсудят цифровое взаимодействие вузов Центральной Азии
Участники форума "Алтай - Азия 2022" затронут темы формирования международного академического пространства, развития совместных образовательных программ как фактора повышения конкурентоспособности университетов-партнеров.
2022-09-06T10:00+0500
2022-09-06T10:00+0500
2022-09-06T10:00+0500
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Представители министерств образования и науки, руководители более 200 вузов и компаний из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая и других стран обсудят цифровое взаимодействие вузов на V Международном образовательном форуме "Алтай – Азия 2022: Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики", который пройдет с 15 по 17 сентября в Алтайском государственном университете (АлтГУ, Россия).Сегодня вузы делают приоритетом развитие новых международных цифровых сервисов, которые служат непрерывному профессиональному развитию, взаимодействию с иностранными студентами, многостороннему цифровому сотрудничеству, а также созданию эффективных механизмов интернационализации и экспорта образования, отметил ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Олег Ястребов.Участники форума затронут темы формирования международного академического пространства, развития совместных образовательных программ как фактора повышения конкурентоспособности университетов-партнеров.В программу форума войдут четыре экспертные сессии:В форуме примут участие генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин, президент РУДН Владимир Филиппов, ректор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, президент Ассоциации Азиатских университетов Канат Садыков, ректор Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова Мухтар Толеген, советник министра науки и высшего образования Российской Федерации Елена Тумакова, руководитель Департамента оценки и методологии АНО "Россия – страна возможностей" Дмитрий Гужеля, президент Алтайского госуниверситета Сергей Землюков и другие эксперты.Форум состоится в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" и при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Организаторы – АлтГУ, РУДН, Ассоциация азиатских университетов и Университет ШОС. В рамках форума также пройдут V Съезд Ассоциации азиатских университетов и Национальный ректорат Университета ШОС.Читайте также: Русский дом объявил набор на подготовительные курсы для поступления в вузы России
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алтгу алтайский государственный университет форум "алтай - азия 2022 евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики вузы узбекистан россия казахстан кыргызстан таджикистан армения азербайджан беларусь китай рудн олег ястребов ассоциация азиатских университетов университет шос
алтгу алтайский государственный университет форум "алтай - азия 2022 евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики вузы узбекистан россия казахстан кыргызстан таджикистан армения азербайджан беларусь китай рудн олег ястребов ассоциация азиатских университетов университет шос
На Алтае обсудят цифровое взаимодействие вузов Центральной Азии
Участники форума "Алтай - Азия 2022" затронут темы формирования международного академического пространства, развития совместных образовательных программ как фактора повышения конкурентоспособности университетов-партнеров
Представители министерств образования и науки, руководители более 200 вузов и компаний из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая и других стран обсудят цифровое взаимодействие вузов на V Международном образовательном форуме "Алтай – Азия 2022: Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики", который пройдет с 15 по 17 сентября в Алтайском государственном университете (АлтГУ, Россия).
Сегодня вузы делают приоритетом развитие новых международных цифровых сервисов, которые служат непрерывному профессиональному развитию, взаимодействию с иностранными студентами, многостороннему цифровому сотрудничеству, а также созданию эффективных механизмов интернационализации и экспорта образования, отметил ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Олег Ястребов.
"Глубоко убежден, что дискуссии, которые пройдут в рамках форума, позволят выработать единый консолидированный подход в работе на научно-образовательном пространстве Евразии в условиях глобальных перемен, а также определить новые векторы укрепления сотрудничества в рамках существующих партнерств", – рассказал он РИА Новости.
Участники форума затронут темы формирования международного академического пространства, развития совместных образовательных программ как фактора повышения конкурентоспособности университетов-партнеров.
В программу форума войдут четыре экспертные сессии:
интернационализация высшего образования в изменяющемся международном контексте: трансформация стратегических подходов в международной деятельности вузов и поиск антикризисных решений;
основные тенденции сетевого взаимодействия вузов в российско-азиатском научно-образовательном пространстве: стратегические приоритеты, формы партнерств. Текущее состояние и перспективы;
цифровая трансформация и сценарии развития высшего образования в международном контексте;
"внутренняя" интернационализация: значение международного сотрудничества на локальном уровне.
В форуме примут участие генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин, президент РУДН Владимир Филиппов, ректор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, президент Ассоциации Азиатских университетов Канат Садыков, ректор Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова Мухтар Толеген, советник министра науки и высшего образования Российской Федерации Елена Тумакова, руководитель Департамента оценки и методологии АНО "Россия – страна возможностей" Дмитрий Гужеля, президент Алтайского госуниверситета Сергей Землюков и другие эксперты.
Форум состоится в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" и при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Организаторы – АлтГУ, РУДН, Ассоциация азиатских университетов и Университет ШОС. В рамках форума также пройдут V Съезд Ассоциации азиатских университетов и Национальный ректорат Университета ШОС.