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На Алтае обсудят цифровое взаимодействие вузов Центральной Азии
На Алтае обсудят цифровое взаимодействие вузов Центральной Азии
Участники форума "Алтай - Азия 2022" затронут темы формирования международного академического пространства, развития совместных образовательных программ как фактора повышения конкурентоспособности университетов-партнеров.
2022-09-06T10:00+0500
2022-09-06T10:00+0500
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алтай
форум
центральная азия
вузы
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Представители министерств образования и науки, руководители более 200 вузов и компаний из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая и других стран обсудят цифровое взаимодействие вузов на V Международном образовательном форуме "Алтай – Азия 2022: Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики", который пройдет с 15 по 17 сентября в Алтайском государственном университете (АлтГУ, Россия).Сегодня вузы делают приоритетом развитие новых международных цифровых сервисов, которые служат непрерывному профессиональному развитию, взаимодействию с иностранными студентами, многостороннему цифровому сотрудничеству, а также созданию эффективных механизмов интернационализации и экспорта образования, отметил ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Олег Ястребов.Участники форума затронут темы формирования международного академического пространства, развития совместных образовательных программ как фактора повышения конкурентоспособности университетов-партнеров.В программу форума войдут четыре экспертные сессии:В форуме примут участие генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин, президент РУДН Владимир Филиппов, ректор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, президент Ассоциации Азиатских университетов Канат Садыков, ректор Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова Мухтар Толеген, советник министра науки и высшего образования Российской Федерации Елена Тумакова, руководитель Департамента оценки и методологии АНО "Россия – страна возможностей" Дмитрий Гужеля, президент Алтайского госуниверситета Сергей Землюков и другие эксперты.Форум состоится в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" и при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Организаторы – АлтГУ, РУДН, Ассоциация азиатских университетов и Университет ШОС. В рамках форума также пройдут V Съезд Ассоциации азиатских университетов и Национальный ректорат Университета ШОС.Читайте также: Русский дом объявил набор на подготовительные курсы для поступления в вузы России
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алтгу алтайский государственный университет форум "алтай - азия 2022 евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики вузы узбекистан россия казахстан кыргызстан таджикистан армения азербайджан беларусь китай рудн олег ястребов ассоциация азиатских университетов университет шос
алтгу алтайский государственный университет форум "алтай - азия 2022 евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики вузы узбекистан россия казахстан кыргызстан таджикистан армения азербайджан беларусь китай рудн олег ястребов ассоциация азиатских университетов университет шос

На Алтае обсудят цифровое взаимодействие вузов Центральной Азии

10:00 06.09.2022
© Серафима Доманова, информационный центр НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай"Здание АлтГУ
Здание АлтГУ - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2022
© Серафима Доманова, информационный центр НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай"
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Участники форума "Алтай - Азия 2022" затронут темы формирования международного академического пространства, развития совместных образовательных программ как фактора повышения конкурентоспособности университетов-партнеров
Представители министерств образования и науки, руководители более 200 вузов и компаний из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая и других стран обсудят цифровое взаимодействие вузов на V Международном образовательном форуме "Алтай – Азия 2022: Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики", который пройдет с 15 по 17 сентября в Алтайском государственном университете (АлтГУ, Россия).
Сегодня вузы делают приоритетом развитие новых международных цифровых сервисов, которые служат непрерывному профессиональному развитию, взаимодействию с иностранными студентами, многостороннему цифровому сотрудничеству, а также созданию эффективных механизмов интернационализации и экспорта образования, отметил ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Олег Ястребов.

"Глубоко убежден, что дискуссии, которые пройдут в рамках форума, позволят выработать единый консолидированный подход в работе на научно-образовательном пространстве Евразии в условиях глобальных перемен, а также определить новые векторы укрепления сотрудничества в рамках существующих партнерств", – рассказал он РИА Новости.

Участники форума затронут темы формирования международного академического пространства, развития совместных образовательных программ как фактора повышения конкурентоспособности университетов-партнеров.
В программу форума войдут четыре экспертные сессии:
интернационализация высшего образования в изменяющемся международном контексте: трансформация стратегических подходов в международной деятельности вузов и поиск антикризисных решений;
основные тенденции сетевого взаимодействия вузов в российско-азиатском научно-образовательном пространстве: стратегические приоритеты, формы партнерств. Текущее состояние и перспективы;
цифровая трансформация и сценарии развития высшего образования в международном контексте;
"внутренняя" интернационализация: значение международного сотрудничества на локальном уровне.
В форуме примут участие генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин, президент РУДН Владимир Филиппов, ректор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, президент Ассоциации Азиатских университетов Канат Садыков, ректор Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова Мухтар Толеген, советник министра науки и высшего образования Российской Федерации Елена Тумакова, руководитель Департамента оценки и методологии АНО "Россия – страна возможностей" Дмитрий Гужеля, президент Алтайского госуниверситета Сергей Землюков и другие эксперты.
Форум состоится в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" и при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Организаторы – АлтГУ, РУДН, Ассоциация азиатских университетов и Университет ШОС. В рамках форума также пройдут V Съезд Ассоциации азиатских университетов и Национальный ректорат Университета ШОС.
Читайте также: Русский дом объявил набор на подготовительные курсы для поступления в вузы России
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