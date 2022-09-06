https://uz.sputniknews.ru/20220906/na-altae-obsudyat-tsifrovoe-vzaimodeystvie-vuzov-tsentralnoy-azii-27805981.html

На Алтае обсудят цифровое взаимодействие вузов Центральной Азии

На Алтае обсудят цифровое взаимодействие вузов Центральной Азии

Участники форума "Алтай - Азия 2022" затронут темы формирования международного академического пространства, развития совместных образовательных программ как фактора повышения конкурентоспособности университетов-партнеров.

2022-09-06T10:00+0500

2022-09-06T10:00+0500

2022-09-06T10:00+0500

россия

алтай

форум

центральная азия

вузы

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Представители министерств образования и науки, руководители более 200 вузов и компаний из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая и других стран обсудят цифровое взаимодействие вузов на V Международном образовательном форуме "Алтай – Азия 2022: Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики", который пройдет с 15 по 17 сентября в Алтайском государственном университете (АлтГУ, Россия).Сегодня вузы делают приоритетом развитие новых международных цифровых сервисов, которые служат непрерывному профессиональному развитию, взаимодействию с иностранными студентами, многостороннему цифровому сотрудничеству, а также созданию эффективных механизмов интернационализации и экспорта образования, отметил ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Олег Ястребов.Участники форума затронут темы формирования международного академического пространства, развития совместных образовательных программ как фактора повышения конкурентоспособности университетов-партнеров.В программу форума войдут четыре экспертные сессии:В форуме примут участие генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин, президент РУДН Владимир Филиппов, ректор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, президент Ассоциации Азиатских университетов Канат Садыков, ректор Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова Мухтар Толеген, советник министра науки и высшего образования Российской Федерации Елена Тумакова, руководитель Департамента оценки и методологии АНО "Россия – страна возможностей" Дмитрий Гужеля, президент Алтайского госуниверситета Сергей Землюков и другие эксперты.Форум состоится в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" и при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Организаторы – АлтГУ, РУДН, Ассоциация азиатских университетов и Университет ШОС. В рамках форума также пройдут V Съезд Ассоциации азиатских университетов и Национальный ректорат Университета ШОС.Читайте также: Русский дом объявил набор на подготовительные курсы для поступления в вузы России

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