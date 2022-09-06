https://uz.sputniknews.ru/20220906/na-vef-rasskazali-dlya-chego-uzbekistan-razvivaet-sistemu-prostranstvennyx-dannyx-27820951.html

На ВЭФ рассказали, для чего Узбекистан развивает систему пространственных данных

На ВЭФ рассказали, для чего Узбекистан развивает систему пространственных данных

Опытом республики по объединению информации о недвижимости и земле поделился Мирсаид Мирмаксудов.

2022-09-06T14:09+0500

2022-09-06T14:09+0500

2022-09-06T14:09+0500

политика

форум

узбекистан

опыт

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земля

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Узбекистан развивает национальную систему пространственных данных, которая представляет собой объединение информации о земле и недвижимости, в том числе о кадастрах на одной платформе. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал заместитель директора Агентства по кадастру при государственном налоговом комитете Узбекистана Мирсаид Мирмаксудов.По словам Мирмаксудова, данная система необходима для проведения комплексной оценки недвижимости и земли, а также для рационального использования природных ресурсов, проектирования и строительства объектов. Основной проблемой при запуске системы стал дефицит кадров, отметил спикер. Поскольку опыт создания инфраструктуры пространственных данных для страны новый, было принято решение приглашать иностранных специалистов, в том числе российских для подготовки местных кадров, уточнил Мирмаксудов.В России всеобщая система пространственных данных будет запущена к 2024 году – речь идет о едином информационном ресурсе о земле и недвижимости.Читайте также:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

на вэф рассказали для чего узбекистан развивает систему пространственных данных опытом республики по объединению информации о недвижимости и земле поделился мирсаид мирмаксудов