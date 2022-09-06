https://uz.sputniknews.ru/20220906/o-neochevidnyx-simptomax-infarkta-rasskazala-kardiolog-27809899.html

О неочевидных симптомах инфаркта рассказала кардиолог

О неочевидных симптомах инфаркта рассказала кардиолог

Врач объяснила, что боли в животе и одышка могут быть признаками инфаркта.

2022-09-06T07:00+0500

2022-09-06T07:00+0500

2022-09-06T07:00+0500

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кардиохирургия

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Врач-кардиолог Анна Кореневич в своем Telegram-канале рассказала о трех скрытых симптомах, которые могут указывать на инфаркт.По мнению эксперта, кроме основных признаков острого инфаркта миокарда (жгучие или давящие боли в области сердца с отдачей в левую лопатку, плечо, руку или нижнюю челюсть) можно обнаружить неочевидные проявления, о которых всегда следует помнить.Один из этих признаков - боль в животе. Кардиолог подчеркнула, что инфаркт иногда имитирует картину аппендицита, гастрита, язвы желудка или отравления. Это может произойти при инфаркте нижней или задней стенки левого желудочка.Вторым симптомом инфаркта является приступ одышки. Кореневич отметила, что при астматическом варианте инфаркта болей в груди может не быть вообще, а приступ одышки может длиться от нескольких минут до часов и пройти самостоятельно. Такой вариант встречается крайне редко.Третий признак сердечного приступа — резкая слабость, потливость и падение давления."Такой вариант инфаркта бывает у людей с диабетом. Кстати, очень много народу даже не подозревает о том, что у них есть диабет и уж тем более пропускают подобные приступы внезапной слабости", — добавила специалист.Врач посоветовала обследоваться, если у человека были похожие случаи. Она также призвала не игнорировать такие состояния и сразу вызвать врача при ощущении этих симптомов.Читайте также:Какой напиток повышает продолжительность жизни

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