https://uz.sputniknews.ru/20220906/pochemu-obsujdenie-shos-na-vef-vajno-dlya-uzbekistana--ekspert-27810449.html

Почему обсуждение ШОС на ВЭФ важно для Узбекистана — эксперт

Почему обсуждение ШОС на ВЭФ важно для Узбекистана — эксперт

ШОС как и БРИКС станет одной из региональных торгово-экономических организаций.

2022-09-06T09:02+0500

2022-09-06T09:02+0500

2022-09-06T09:02+0500

экономика

шос

форум

узбекистан

брикс

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) начала складываться как организация по совместному решению вопросов безопасности, формирование ШОС проходило на фоне усугубления афганского кризиса, рассказал корреспонденту Sputnik глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.ШОС должна наравне с БРИКС стать одной из региональных торгово-экономических организаций, которая позволит странам участникам развиваться и выживать в условиях новых угроз, - добавил эксперт.Ранее сообщалось, что в рамках VII Восточного экономического форума будет обсуждаться роль Шанхайской организации сотрудничества в меняющейся геополитической обстановке.Напомним: Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке. В рамках ВЭФ пройдет Международный форум по сохранению тигра, обширная деловая программа, а также фестиваль культуры "Владивостокские сезоны", спортивные мероприятия и выставки.Читайте также:На ВЭФ обсудят роль Шанхайской организации сотрудничества

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