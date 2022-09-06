https://uz.sputniknews.ru/20220906/pochemu-obsujdenie-shos-na-vef-vajno-dlya-uzbekistana--ekspert-27810449.html
Почему обсуждение ШОС на ВЭФ важно для Узбекистана — эксперт
Почему обсуждение ШОС на ВЭФ важно для Узбекистана — эксперт
ШОС как и БРИКС станет одной из региональных торгово-экономических организаций.
2022-09-06T09:02+0500
2022-09-06T09:02+0500
2022-09-06T09:02+0500
экономика
шос
форум
узбекистан
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/03/26787609_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb05366cb21f288277df528b7e644a6b.jpg
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) начала складываться как организация по совместному решению вопросов безопасности, формирование ШОС проходило на фоне усугубления афганского кризиса, рассказал корреспонденту Sputnik глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.ШОС должна наравне с БРИКС стать одной из региональных торгово-экономических организаций, которая позволит странам участникам развиваться и выживать в условиях новых угроз, - добавил эксперт.Ранее сообщалось, что в рамках VII Восточного экономического форума будет обсуждаться роль Шанхайской организации сотрудничества в меняющейся геополитической обстановке.Напомним: Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке. В рамках ВЭФ пройдет Международный форум по сохранению тигра, обширная деловая программа, а также фестиваль культуры "Владивостокские сезоны", спортивные мероприятия и выставки.Читайте также:На ВЭФ обсудят роль Шанхайской организации сотрудничества
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/03/26787609_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c6df7f70f503ea4e5437b568332190cc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
почему обсуждение шос на вэф важно для узбекистана эксперт шос брикс региональных торгово экономических организаций никита мендкович восточный экономический форум новости заявления эксперты экономика безопасность
почему обсуждение шос на вэф важно для узбекистана эксперт шос брикс региональных торгово экономических организаций никита мендкович восточный экономический форум новости заявления эксперты экономика безопасность
Почему обсуждение ШОС на ВЭФ важно для Узбекистана — эксперт
ШОС должна наравне с БРИКС стать одной из региональных торгово-экономических организаций, считает Мендкович.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) начала складываться как организация по совместному решению вопросов безопасности, формирование ШОС проходило на фоне усугубления афганского кризиса, рассказал корреспонденту Sputnik глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
"Сейчас в связи с катастрофой глобальной системы торговли возникает необходимость создания региональных таможенных торговых союзов, которые могут гармонично развиваться без учета политики и использования экономики для давления друг на друга. К примеру, так делает США по отношению к России. Поэтому вполне естественно, что активизация работы ШОС по линии различных экономических форумов становится особенно важной", - отметил Мендкович.
ШОС должна наравне с БРИКС стать одной из региональных торгово-экономических организаций, которая позволит странам участникам развиваться и выживать в условиях новых угроз, - добавил эксперт.
Ранее сообщалось
, что в рамках VII Восточного экономического форума будет обсуждаться роль Шанхайской организации сотрудничества в меняющейся геополитической обстановке.
Напомним: Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке. В рамках ВЭФ пройдет Международный форум по сохранению тигра, обширная деловая программа, а также фестиваль культуры "Владивостокские сезоны", спортивные мероприятия и выставки.