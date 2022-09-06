https://uz.sputniknews.ru/20220906/shos-nujno-produmat-raznye-varianty-razvitiya--eksperty-27830917.html
ШОС нужно продумать разные варианты развития – эксперты
ШОС нужно продумать разные варианты развития – эксперты
Задачи и вызовы, которые стоят перед организацией, ведущие эксперты обсудили в рамках панельной сессии ВЭФ.
2022-09-06T21:03+0500
2022-09-06T21:03+0500
2022-09-06T21:23+0500
политика
шос
безопасность
форум
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ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества может стать одним из немаловажных факторов предотвращения холодной войны и поддержания региональной и глобальной стабильности. Такое мнение высказали в ходе панельной сессии "Роль ШОС в изменяющемся мире" в рамках VII Восточного экономического форума, сообщает корреспондент Sputnik.По словам экспертов, нынешний год стал ключевым с точки зрения изменений всей геополитики не только на Евразийском пространстве, но и в мире в целом. Нестабильная ситуация наглядно продемонстрировала растущую важность ШОС и ее роль в развитии безопасности и экономических отношений между странами Центральной Азии.При этом приоритетные направления развития этой организации привлекают многие страны, которые длительное время являются не только наблюдателями, но и партнерами.При этом, потенциал организации эксперты панельной сессии на форуме ВЭФ считают ещё далеко не во всем реализованным. Однако его наличие не вызывает сомнений. По мнению спикеров сессии, одной из приоритетных задач является возможность конвертировать политический и юридический потенциал в ясную и понятную политическую позицию. В свою очередь, Россия и Китай призваны взять на себя инициативу формирования линии организации в рамках нынешних глобальных событий.Он также отметил, что на сегодняшний день ШОС стоит оставаться в стороне от конфликтных сценариев, навязываемых политикой искусственного сдерживания и давления, которую исповедуют США и страны Запада. Россия, в свою очередь, рассматривает ШОС как возможность укрепления безопасности и сотрудничества как в своем регионе, так и в более широком контексте. А предстоящий саммит организации в Самарканде призван показать другой мир на фоне разрушительных процессов США и западных союзников.Как отметил директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи, в изменяющейся ситуации организации необходимо проработать различные варианты дальнейшей работы.Помимо безопасности, ключевым вопросом также станет экономическое сообщество стран. В этом плане Россия и Китай на сегодняшний день остаются одними из самых активных участников организации и крупнейшими инвесторами.В пленарном заседании выступил онлайн заместитель Генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов. Помимо него в заседании приняли участие бывший генеральный секретарь ШОС, профессор Рашид Алимов, старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак, представители российской и китайской академий наук, МГИМО, Федеральной таможенной службы и другие эксперты.Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке. В рамках ВЭФ пройдет Международный форум по сохранению тигра, обширная деловая программа, а также фестиваль культуры "Владивостокские сезоны", спортивные мероприятия и выставки.Читайте также: На ВЭФ рассказали, для чего Узбекистан развивает систему пространственных данных
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восточный экономический форум панельная сессия роль шос в изменяющемся мире эксперты предотвращение холодной войны недружественные блоки варианты развития организации заместитель генерального секретаря шос григорий логвинов директор института россии, восточной европы и центральной азии китайской академии общественных наук сунь чжуанчжи
восточный экономический форум панельная сессия роль шос в изменяющемся мире эксперты предотвращение холодной войны недружественные блоки варианты развития организации заместитель генерального секретаря шос григорий логвинов директор института россии, восточной европы и центральной азии китайской академии общественных наук сунь чжуанчжи
ШОС нужно продумать разные варианты развития – эксперты
21:03 06.09.2022 (обновлено: 21:23 06.09.2022)
Задачи и вызовы, которые стоят перед организацией, ведущие эксперты обсудили в рамках панельной сессии ВЭФ.
ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik.
Шанхайская организация сотрудничества может стать одним из немаловажных факторов предотвращения холодной войны и поддержания региональной и глобальной стабильности. Такое мнение высказали в ходе панельной сессии "Роль ШОС в изменяющемся мире" в рамках VII Восточного экономического форума, сообщает корреспондент Sputnik
.
По словам экспертов, нынешний год стал ключевым с точки зрения изменений всей геополитики не только на Евразийском пространстве, но и в мире в целом. Нестабильная ситуация наглядно продемонстрировала растущую важность ШОС и ее роль в развитии безопасности и экономических отношений между странами Центральной Азии.
"Сейчас пространство ШОС охватывает не менее четверти поверхности земной суши, а население приближается к 50% земного шара", — подчеркнул Григорий Логвинов, заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.
При этом приоритетные направления развития этой организации привлекают многие страны, которые длительное время являются не только наблюдателями, но и партнерами.
"ШОС на сегодняшний день является центром притяжения для государств Ближнего Востока, поскольку те принципы и характер взаимоотношений, который установили за 20 лет существования организации, глубоко востребованы и привлекательны для многих государств", — добавил Логвинов.
При этом, потенциал организации эксперты панельной сессии на форуме ВЭФ считают ещё далеко не во всем реализованным. Однако его наличие не вызывает сомнений. По мнению спикеров сессии, одной из приоритетных задач является возможность конвертировать политический и юридический потенциал в ясную и понятную политическую позицию. В свою очередь, Россия и Китай призваны взять на себя инициативу формирования линии организации в рамках нынешних глобальных событий.
"Министр иностранных дел КНР Ван И, принимая генерального Секретаря ШОС Чжан Мина в марте текущего года, заявил о необходимости того, чтобы ШОС, с учетом кризиса в Украине, играла более активную роль в поддержании региональной стабильности и безопасности. А также решительно противодействовала зарождению холодной войны и создания блоковой конфронтации", — подчеркнул Логвинов.
Он также отметил, что на сегодняшний день ШОС стоит оставаться в стороне от конфликтных сценариев, навязываемых политикой искусственного сдерживания и давления, которую исповедуют США и страны Запада. Россия, в свою очередь, рассматривает ШОС как возможность укрепления безопасности и сотрудничества как в своем регионе, так и в более широком контексте. А предстоящий саммит организации в Самарканде призван показать другой мир на фоне разрушительных процессов США и западных союзников.
Как отметил директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи, в изменяющейся ситуации организации необходимо проработать различные варианты дальнейшей работы.
"К примеру, ШОС станет инструментом политической конфронтации и превратится в новый блок для противостояния с Западом. Однако я считаю, что это будет не основным принципом ШОС", — сказал он.
Помимо безопасности, ключевым вопросом также станет экономическое сообщество стран. В этом плане Россия и Китай на сегодняшний день остаются одними из самых активных участников организации и крупнейшими инвесторами.
"Общий объем внешней торговли между странами ШОС в сравнении с 2017 годом возрос на 32%. К примеру, у Киргизии и Таджикистана на торговлю с партнерами по ШОС приходится 75% и 67% товарооборота. А общий объём накопленных инвестиций Китая и России в странах ЦА превысил $61 млрд", — подчеркнул Рашид Алимов, бывший генеральный секретарь организации.
В пленарном заседании выступил онлайн заместитель Генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов. Помимо него в заседании приняли участие бывший генеральный секретарь ШОС, профессор Рашид Алимов, старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак, представители российской и китайской академий наук, МГИМО, Федеральной таможенной службы и другие эксперты.
Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке. В рамках ВЭФ пройдет Международный форум по сохранению тигра, обширная деловая программа, а также фестиваль культуры "Владивостокские сезоны", спортивные мероприятия и выставки.