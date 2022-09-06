https://uz.sputniknews.ru/20220906/shos-nujno-produmat-raznye-varianty-razvitiya--eksperty-27830917.html

ШОС нужно продумать разные варианты развития – эксперты

ШОС нужно продумать разные варианты развития – эксперты

Задачи и вызовы, которые стоят перед организацией, ведущие эксперты обсудили в рамках панельной сессии ВЭФ.

2022-09-06T21:03+0500

2022-09-06T21:03+0500

2022-09-06T21:23+0500

политика

шос

безопасность

форум

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ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества может стать одним из немаловажных факторов предотвращения холодной войны и поддержания региональной и глобальной стабильности. Такое мнение высказали в ходе панельной сессии "Роль ШОС в изменяющемся мире" в рамках VII Восточного экономического форума, сообщает корреспондент Sputnik.По словам экспертов, нынешний год стал ключевым с точки зрения изменений всей геополитики не только на Евразийском пространстве, но и в мире в целом. Нестабильная ситуация наглядно продемонстрировала растущую важность ШОС и ее роль в развитии безопасности и экономических отношений между странами Центральной Азии.При этом приоритетные направления развития этой организации привлекают многие страны, которые длительное время являются не только наблюдателями, но и партнерами.При этом, потенциал организации эксперты панельной сессии на форуме ВЭФ считают ещё далеко не во всем реализованным. Однако его наличие не вызывает сомнений. По мнению спикеров сессии, одной из приоритетных задач является возможность конвертировать политический и юридический потенциал в ясную и понятную политическую позицию. В свою очередь, Россия и Китай призваны взять на себя инициативу формирования линии организации в рамках нынешних глобальных событий.Он также отметил, что на сегодняшний день ШОС стоит оставаться в стороне от конфликтных сценариев, навязываемых политикой искусственного сдерживания и давления, которую исповедуют США и страны Запада. Россия, в свою очередь, рассматривает ШОС как возможность укрепления безопасности и сотрудничества как в своем регионе, так и в более широком контексте. А предстоящий саммит организации в Самарканде призван показать другой мир на фоне разрушительных процессов США и западных союзников.Как отметил директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи, в изменяющейся ситуации организации необходимо проработать различные варианты дальнейшей работы.Помимо безопасности, ключевым вопросом также станет экономическое сообщество стран. В этом плане Россия и Китай на сегодняшний день остаются одними из самых активных участников организации и крупнейшими инвесторами.В пленарном заседании выступил онлайн заместитель Генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов. Помимо него в заседании приняли участие бывший генеральный секретарь ШОС, профессор Рашид Алимов, старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак, представители российской и китайской академий наук, МГИМО, Федеральной таможенной службы и другие эксперты.Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке. В рамках ВЭФ пройдет Международный форум по сохранению тигра, обширная деловая программа, а также фестиваль культуры "Владивостокские сезоны", спортивные мероприятия и выставки.Читайте также: На ВЭФ рассказали, для чего Узбекистан развивает систему пространственных данных

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восточный экономический форум панельная сессия роль шос в изменяющемся мире эксперты предотвращение холодной войны недружественные блоки варианты развития организации заместитель генерального секретаря шос григорий логвинов директор института россии, восточной европы и центральной азии китайской академии общественных наук сунь чжуанчжи