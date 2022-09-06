https://uz.sputniknews.ru/20220906/uchitelya-iz-rossii-priedut-prepodavat-v-uzbekistan-27827334.html
Учителя из России приедут преподавать в Узбекистан
Учителя из России приедут преподавать в Узбекистан
Проект "Российский учитель за рубежом" охватит 200 школ из семи стран ближнего и дальнего зарубежья.
2022-09-06T18:32+0500
2022-09-06T18:32+0500
2022-09-06T18:32+0500
общество
россия
узбекистан
образование
учителя
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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Учителя из России приедут преподавать в Узбекистан и другие зарубежные страны. Проект "Российский учитель за рубежом" охватывает 200 школ из семи государств, сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.Всего в проекте участвуют более 350 учителей из 49 регионов России. Им предстоит преподавать русский язык и другие предметы на русском языке. Первые педагоги уже прибыли на свое новое временное место работы. Людмиле Сизовой из Владимира предстоит преподавать в Кыргызстане.Реализует проект Россотрудничество при поддержке Министерства просвещения России. Помимо Узбекистана и Кыргызстана, в проекте участвуют также школы из Вьетнама, Сербии, Монголии, Таджикистана и Турции.В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучению русского языка в образовательных учреждениях. В октябре 2020 года Минпросвещения РФ, Министерство народного образования Узбекистана и Благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" подписали соглашение о реализации проекта "Класс!" по повышению уровня владения русским языком в республике. Исполнителями программы выступают российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена и узбекистанский Институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони.Проект рассчитан на 10 лет. С сентября 2021 года в образовательные учреждения по всему Узбекистану были направлены 150 учителей и несколько десятков методистов. В июне в рамках программы состоялась презентация новых учебников по русскому языку как иностранному для 2-11 национальных классов школ Узбекистана.Читайте также: В Узбекистане издан первый орфографический словарь русского языка
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россия школа учителя российский учитель за рубежом проект россотрудничество министерство просвещения кыргызстан узбекистан вьетнам сербия монголия турция таджикистан образование русский язык
россия школа учителя российский учитель за рубежом проект россотрудничество министерство просвещения кыргызстан узбекистан вьетнам сербия монголия турция таджикистан образование русский язык
Учителя из России приедут преподавать в Узбекистан
Проект "Российский учитель за рубежом" охватит 200 школ из семи стран ближнего и дальнего зарубежья.
ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik.
Учителя из России приедут преподавать в Узбекистан и другие зарубежные страны. Проект "Российский учитель за рубежом" охватывает 200 школ из семи государств, сообщает
пресс-служба Русского дома в Ташкенте.
Всего в проекте участвуют более 350 учителей из 49 регионов России. Им предстоит преподавать русский язык и другие предметы на русском языке.
Первые педагоги уже прибыли на свое новое временное место работы. Людмиле Сизовой из Владимира предстоит преподавать в Кыргызстане.
"Это был очень теплый прием, нас встречали с цветами! Нам уже создали все условия для эффективной работы. Очень рады, что будем работать в такой школе", — поделилась первыми впечатлениями она.
Реализует проект Россотрудничество при поддержке Министерства просвещения России. Помимо Узбекистана и Кыргызстана, в проекте участвуют также школы из Вьетнама, Сербии, Монголии, Таджикистана и Турции.
В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучению русского языка в образовательных учреждениях. В октябре 2020 года Минпросвещения РФ, Министерство народного образования Узбекистана и Благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" подписали соглашение о реализации проекта "Класс!" по повышению уровня владения русским языком в республике. Исполнителями программы выступают российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена и узбекистанский Институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони.
Проект рассчитан на 10 лет. С сентября 2021 года в образовательные учреждения по всему Узбекистану были направлены 150 учителей и несколько десятков методистов. В июне в рамках программы состоялась презентация новых учебников по русскому языку как иностранному для 2-11 национальных классов школ Узбекистана.