https://uz.sputniknews.ru/20220906/uchitelya-iz-rossii-priedut-prepodavat-v-uzbekistan-27827334.html

Учителя из России приедут преподавать в Узбекистан

Учителя из России приедут преподавать в Узбекистан

Проект "Российский учитель за рубежом" охватит 200 школ из семи стран ближнего и дальнего зарубежья.

2022-09-06T18:32+0500

2022-09-06T18:32+0500

2022-09-06T18:32+0500

общество

россия

узбекистан

образование

учителя

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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Учителя из России приедут преподавать в Узбекистан и другие зарубежные страны. Проект "Российский учитель за рубежом" охватывает 200 школ из семи государств, сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.Всего в проекте участвуют более 350 учителей из 49 регионов России. Им предстоит преподавать русский язык и другие предметы на русском языке. Первые педагоги уже прибыли на свое новое временное место работы. Людмиле Сизовой из Владимира предстоит преподавать в Кыргызстане.Реализует проект Россотрудничество при поддержке Министерства просвещения России. Помимо Узбекистана и Кыргызстана, в проекте участвуют также школы из Вьетнама, Сербии, Монголии, Таджикистана и Турции.В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучению русского языка в образовательных учреждениях. В октябре 2020 года Минпросвещения РФ, Министерство народного образования Узбекистана и Благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" подписали соглашение о реализации проекта "Класс!" по повышению уровня владения русским языком в республике. Исполнителями программы выступают российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена и узбекистанский Институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони.Проект рассчитан на 10 лет. С сентября 2021 года в образовательные учреждения по всему Узбекистану были направлены 150 учителей и несколько десятков методистов. В июне в рамках программы состоялась презентация новых учебников по русскому языку как иностранному для 2-11 национальных классов школ Узбекистана.Читайте также: В Узбекистане издан первый орфографический словарь русского языка

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