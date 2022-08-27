https://uz.sputniknews.ru/20220827/v-uzbekistane-izdan-pervyy-orfograficheskiy-slovar-russkogo-yazyka--27517833.html
В Узбекистане издан первый орфографический словарь русского языка
В Узбекистане издан первый орфографический словарь русского языка
Автор словаря Вера Зеленина - признанный филолог, автор учебников.
2022-08-27T18:13+0500
2022-08-27T18:13+0500
2022-08-27T18:13+0500
общество
узбекистан
русский язык
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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Первый орфографический словарь русского языка издан в Узбекистане, он адаптирован для школьников республики, сообщает представительство Россотрудничества в стране."В Русском доме в Ташкенте состоялась презентация первого "Орфографического словаря русского языка", изданного на территории Узбекистана", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. В презентации приняли участие ведущие преподаватели русского языка школ и вузов Ташкента.Автор словаря Вера Ивановна Зеленина - признанный филолог, автор учебников, одна из составителей программы по русскому языку для общеобразовательных школ Узбекистана, уточнили в Россотрудничестве. Она родилась и всю жизнь прожила в Узбекистане, 30 лет проработала в сфере школьного образования."Орфографический словарь Зелениной – уникальное учебное пособие, адаптированное для узбекских школьников. По признанию участников встречи, работа, проделанная Верой Ивановной, имеет большое значение для преподавания русского языка в Узбекистане", - добавили в представительстве.В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучению русского языка в образовательных учреждениях. В октябре 2020 года Минпросвещения РФ, министерство народного образования Узбекистана и благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" подписали соглашение о реализации проекта "Класс!" по повышению уровня владения русским языком в республике. Исполнителями программы выступают российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена и узбекистанский институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони.Проект рассчитан на 10 лет. С сентября 2021 года в образовательные учреждения по всему Узбекистану были направлены 150 учителей и несколько десятков методистов. В июне в рамках программы состоялась презентация новых учебников по русскому языку как иностранному для 2-11 национальных классов школ Узбекистана.Читайте также:На "АвтоВАЗ" будут работать 500 узбекистанцев
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в узбекистане издан первый орфографический словарь русского языка вера зеленина новости
в узбекистане издан первый орфографический словарь русского языка вера зеленина новости
В Узбекистане издан первый орфографический словарь русского языка
Автор словаря Вера Ивановна Зеленина - признанный филолог, автор учебников, одна из составителей программы по русскому языку для общеобразовательных школ республики.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Первый орфографический словарь русского языка издан в Узбекистане, он адаптирован для школьников республики, сообщает представительство
Россотрудничества в стране.
"В Русском доме в Ташкенте состоялась презентация первого "Орфографического словаря русского языка", изданного на территории Узбекистана", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
В презентации приняли участие ведущие преподаватели русского языка школ и вузов Ташкента.
Автор словаря Вера Ивановна Зеленина - признанный филолог, автор учебников, одна из составителей программы по русскому языку для общеобразовательных школ Узбекистана, уточнили в Россотрудничестве. Она родилась и всю жизнь прожила в Узбекистане, 30 лет проработала в сфере школьного образования.
"Орфографический словарь Зелениной – уникальное учебное пособие, адаптированное для узбекских школьников. По признанию участников встречи, работа, проделанная Верой Ивановной, имеет большое значение для преподавания русского языка в Узбекистане", - добавили в представительстве.
В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучению русского языка в образовательных учреждениях. В октябре 2020 года Минпросвещения РФ, министерство народного образования Узбекистана и благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" подписали соглашение о реализации проекта "Класс!" по повышению уровня владения русским языком в республике. Исполнителями программы выступают российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена и узбекистанский институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони.
Проект рассчитан на 10 лет. С сентября 2021 года в образовательные учреждения по всему Узбекистану были направлены 150 учителей и несколько десятков методистов. В июне в рамках программы состоялась презентация новых учебников по русскому языку как иностранному для 2-11 национальных классов школ Узбекистана.