https://uz.sputniknews.ru/20220906/uzbekistan-uchastvuet-v-vystavke-tekstillegprom-na-vdnx--video-27825049.html

Что показал Узбекистан на выставке текстиля в Москве — видео

Что показал Узбекистан на выставке текстиля в Москве — видео

Во вторник в Москве на ВДНХ стартовала оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности.

2022-09-06T15:33+0500

2022-09-06T15:33+0500

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общество

узбекистан

текстиль

выставка

вднх

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik, Татьяна Гаврилова. Узбекистан принимает участие в 58-й федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности "Текстильлегпром-2022", которая стартовала в Москве во вторник. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Известно, что мероприятие проходит с 6 по 9 сентября в павильонах №55 и №57 на ВДНХ. На мероприятии представлена продукция 27 стран мира, в том числе из Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Бангладеша, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Индии, Индонезии, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Польши, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Хорватии, Чехии, Южной Кореи и Японии.В экспозиции выставки представлен целый спектр товаров текстильной и легкой промышленности: сырье, пряжа, ткани, кожа, фурнитура, оборудование и материалы, технический текстиль, а также одежда, трикотаж, чулочно-носочные изделия, кожгалантерея и домашний текстиль.Узбекистанские компании привезли на выставку все виды махровых изделий, в том числе халаты, полотенцы, покрывала, детские конверты и другие изделия. На выставке представлены шесть компаний из Узбекистана.Также сообщается, что экспозиция "Текстильлегпром" строится в соответствии с принципом деления на тематические салоны, в которых представлен весь ассортиментный спектр товаров текстильной и легкой промышленности:Вход свободный. Время работы выставки - с 10.00 до 18.00 ежедневно, и с 10.00 до 14.00 в заключительный день.

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узбекистан участвует в текстильной выставке на вднх видео во вторник в москве на вднх стартовала оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности текстильлегпром