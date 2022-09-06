https://uz.sputniknews.ru/20220906/uzbekistan-uchastvuet-v-vystavke-tekstillegprom-na-vdnx--video-27825049.html
Что показал Узбекистан на выставке текстиля в Москве — видео
Что показал Узбекистан на выставке текстиля в Москве — видео
Во вторник в Москве на ВДНХ стартовала оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности.
2022-09-06T15:33+0500
2022-09-06T15:33+0500
2022-09-06T15:49+0500
общество
узбекистан
текстиль
выставка
вднх
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik, Татьяна Гаврилова. Узбекистан принимает участие в 58-й федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности "Текстильлегпром-2022", которая стартовала в Москве во вторник. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Известно, что мероприятие проходит с 6 по 9 сентября в павильонах №55 и №57 на ВДНХ. На мероприятии представлена продукция 27 стран мира, в том числе из Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Бангладеша, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Индии, Индонезии, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Польши, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Хорватии, Чехии, Южной Кореи и Японии.В экспозиции выставки представлен целый спектр товаров текстильной и легкой промышленности: сырье, пряжа, ткани, кожа, фурнитура, оборудование и материалы, технический текстиль, а также одежда, трикотаж, чулочно-носочные изделия, кожгалантерея и домашний текстиль.Узбекистанские компании привезли на выставку все виды махровых изделий, в том числе халаты, полотенцы, покрывала, детские конверты и другие изделия. На выставке представлены шесть компаний из Узбекистана.Также сообщается, что экспозиция "Текстильлегпром" строится в соответствии с принципом деления на тематические салоны, в которых представлен весь ассортиментный спектр товаров текстильной и легкой промышленности:Вход свободный. Время работы выставки - с 10.00 до 18.00 ежедневно, и с 10.00 до 14.00 в заключительный день.
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узбекистан участвует в текстильной выставке на вднх видео во вторник в москве на вднх стартовала оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности текстильлегпром
узбекистан участвует в текстильной выставке на вднх видео во вторник в москве на вднх стартовала оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности текстильлегпром
Что показал Узбекистан на выставке текстиля в Москве — видео
15:33 06.09.2022 (обновлено: 15:49 06.09.2022)
Во вторник в Москве на ВДНХ стартовала оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik, Татьяна Гаврилова. Узбекистан принимает участие в 58-й федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности "Текстильлегпром-2022", которая стартовала в Москве во вторник. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Известно, что мероприятие проходит с 6 по 9 сентября в павильонах №55 и №57 на ВДНХ. На мероприятии представлена продукция 27 стран мира, в том числе из Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Бангладеша, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Индии, Индонезии, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Польши, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Хорватии, Чехии, Южной Кореи и Японии.
В экспозиции выставки представлен целый спектр товаров текстильной и легкой промышленности: сырье, пряжа, ткани, кожа, фурнитура, оборудование и материалы, технический текстиль, а также одежда, трикотаж, чулочно-носочные изделия, кожгалантерея и домашний текстиль.
Узбекистанские компании привезли на выставку все виды махровых изделий, в том числе халаты, полотенцы, покрывала, детские конверты и другие изделия. На выставке представлены шесть компаний из Узбекистана.
Также сообщается, что экспозиция "Текстильлегпром" строится в соответствии с принципом деления на тематические салоны, в которых представлен весь ассортиментный спектр товаров текстильной и легкой промышленности:
салон технического текстиля и сырья;
салон тканей и фурнитуры;
салон трикотажных полотенец;
салон домашнего текстиля; салон одежды.
Вход свободный. Время работы выставки - с 10.00 до 18.00 ежедневно, и с 10.00 до 14.00 в заключительный день.