https://uz.sputniknews.ru/20220906/uzbekistanskix-aviastroiteley-priglasili-na-uchebu-v-rossiyu-27833188.html

Узбекистанских авиастроителей пригласили на учебу в Россию

Узбекистанских авиастроителей пригласили на учебу в Россию

Торговый представитель РФ побывал на Ташкентском механическом заводе и обсудил реализацию двусторонних проектов в области авиастроения.

2022-09-06T21:31+0500

2022-09-06T21:31+0500

2022-09-06T22:02+0500

общество

россия

узбекистан

ташкентский механический завод

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ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. Торговый представитель России Константин Злыгостев обсудил с руководством Ташкентского механического завода (ТМЗ) совместные проекты в области авиастроения, сообщает корреспондент Sputnik.В рамках визита на завод Константин Злыгостев встретился с генеральным директором ТМЗ Зафаром Исоковым, который рассказал гостю о работе предприятия и о дальнейших планах развития.В настоящее время завод специализируется на производстве запасных частей к таким самолетам, как Ил-76, Ил-114 и их модификациям, а также на поддержании летной годности этих воздушных судов.В настоящее время на заводе идет строительство новых сооружений и переоснащение производственных площадей. В будущем это позволит нарастить мощности и расширить перечень выпускаемой продукции.В ходе визита стороны обсудили существующие и будущие совместные российско-узбекские проекты. Особый акцент участники переговоров сделали на цифровизации оборудования.Константин Злыгостев предложил рассмотреть возможность того, чтобы местные специалисты проходили подготовку в области авиастроения на базе российских образовательных учреждений.Напомним, Россия и Узбекистан в настоящее время разрабатывают совместные проекты импортозамещения в области самолетостроения. В частности, в рамках выставки "Иннопром-2022" губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил с потенциальными партнерами расширение промышленного сотрудничества по гражданскому авиастроению и формирование евразийской технологической платформы.Замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров на той же выставке заявил, что созданные еще в советские времена и сохраненные мощности Ташкентского авиационного производственного объединения им. Чкалова могут стать хорошей основой для сотрудничества двух стран в сфере самолетостроения.Читайте также: Что показал Узбекистан на выставке текстиля в Москве — видео

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