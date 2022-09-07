https://uz.sputniknews.ru/20220907/ekspert-o-novom-mestorojdenii-nefti-tsenax-na-gaz-i-zelenoy-energetike-uzbekistana--video-27875235.html

Эксперт о новом месторождении нефти, ценах на газ и зеленой энергетике Узбекистана – видео

Эксперт о новом месторождении нефти, ценах на газ и зеленой энергетике Узбекистана – видео

В Европе стоимость газа поднялась почти до $3000 за тысячу кубометров. Как ведут себя цены на топливном рынке в Узбекистане и Центральной Азии, объясняет энергетик.

2022-09-07T21:32+0500

2022-09-07T21:32+0500

2022-09-07T21:32+0500

видео

нефть

газ

энергетика

узбекистан

европа

стоимость

топливо

центральная азия

энергетик

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На энергорынке в Центральной Азии сохраняется нормальная ситуация благодаря тому, что предложения по поставкам ресурсов из России выросли.С чем связано укрепление Узбекистана на топливном рынке? Сколько нефти принесёт месторождение "Янги Узбекистон"? Почему страна инвестирует миллиарды в зеленую энергетику?Ситуацию на топливном рынке оценивает заместитель председателя Наблюдательного совета Ассоциации "Надёжный партнёр" Дмитрий Гусев.Эксперт рассказывает, что традиционно Узбекистан богат на природный газ. Подтверждённые запасы природного газа в Узбекистане на 1 января 2021 года оцениваются в 1 трлн 866,9 млрд кубометров, следует из кадров презентации, которая была представлена на совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева в понедельник.Однако республике не хватает нефти для нужд 35-миллионного населения страны. В 2021 году добыча нефти и конденсата составила около 45 тыс. баррелей в сутки. Это на 60% меньше, чем в 2000-х годах.Чтобы решить вопрос дефицита, в Кашкадарьинской области Узбекистана открылся в конце прошлого года завод-гигант Uzbekistan GTL по переработке газа в жидкость. В финансировании проекта участвовали российский структуры: АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Общая стоимость Uzbekistan GTL составила $3,42 млрд. У страны также есть огромный неосвоенный потенциал в области альтернативных источников энергии. Это может стать частью межрегиональных проектов по развитию и переходу на источники зеленой энергии. Этим летом в Узбекистане было обнаружено крупнейшее в стране месторождение вязкой нефти – "Янги Узбекистон" с оценочным запасом около 100 млн. тонн. Сколько ресурса может принести Узбекистану данное месторождение, смотрите в интервью на канале Sputnik.

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

видео эксперт о новом месторождении нефти ценах на газ и зеленой энергетике узбекистана в европе стоимость газа поднялась почти до $3000 за тысячу кубометров. как ведут себя цены на топливном рынке в узбекистане и центральной азии объясняет энергетик