https://uz.sputniknews.ru/20220907/ekspert-o-novom-mestorojdenii-nefti-tsenax-na-gaz-i-zelenoy-energetike-uzbekistana--video-27875235.html
Эксперт о новом месторождении нефти, ценах на газ и зеленой энергетике Узбекистана – видео
Эксперт о новом месторождении нефти, ценах на газ и зеленой энергетике Узбекистана – видео
В Европе стоимость газа поднялась почти до $3000 за тысячу кубометров. Как ведут себя цены на топливном рынке в Узбекистане и Центральной Азии, объясняет энергетик.
2022-09-07T21:32+0500
2022-09-07T21:32+0500
2022-09-07T21:32+0500
видео
нефть
газ
энергетика
узбекистан
европа
стоимость
топливо
центральная азия
энергетик
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На энергорынке в Центральной Азии сохраняется нормальная ситуация благодаря тому, что предложения по поставкам ресурсов из России выросли.С чем связано укрепление Узбекистана на топливном рынке? Сколько нефти принесёт месторождение "Янги Узбекистон"? Почему страна инвестирует миллиарды в зеленую энергетику?Ситуацию на топливном рынке оценивает заместитель председателя Наблюдательного совета Ассоциации "Надёжный партнёр" Дмитрий Гусев.Эксперт рассказывает, что традиционно Узбекистан богат на природный газ. Подтверждённые запасы природного газа в Узбекистане на 1 января 2021 года оцениваются в 1 трлн 866,9 млрд кубометров, следует из кадров презентации, которая была представлена на совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева в понедельник.Однако республике не хватает нефти для нужд 35-миллионного населения страны. В 2021 году добыча нефти и конденсата составила около 45 тыс. баррелей в сутки. Это на 60% меньше, чем в 2000-х годах.Чтобы решить вопрос дефицита, в Кашкадарьинской области Узбекистана открылся в конце прошлого года завод-гигант Uzbekistan GTL по переработке газа в жидкость. В финансировании проекта участвовали российский структуры: АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Общая стоимость Uzbekistan GTL составила $3,42 млрд. У страны также есть огромный неосвоенный потенциал в области альтернативных источников энергии. Это может стать частью межрегиональных проектов по развитию и переходу на источники зеленой энергии. Этим летом в Узбекистане было обнаружено крупнейшее в стране месторождение вязкой нефти – "Янги Узбекистон" с оценочным запасом около 100 млн. тонн. Сколько ресурса может принести Узбекистану данное месторождение, смотрите в интервью на канале Sputnik.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео эксперт о новом месторождении нефти ценах на газ и зеленой энергетике узбекистана в европе стоимость газа поднялась почти до $3000 за тысячу кубометров. как ведут себя цены на топливном рынке в узбекистане и центральной азии объясняет энергетик
видео эксперт о новом месторождении нефти ценах на газ и зеленой энергетике узбекистана в европе стоимость газа поднялась почти до $3000 за тысячу кубометров. как ведут себя цены на топливном рынке в узбекистане и центральной азии объясняет энергетик
Эксперт о новом месторождении нефти, ценах на газ и зеленой энергетике Узбекистана – видео
В Европе стоимость газа поднялась почти до $3000 за тысячу кубометров. Как ведут себя цены на топливном рынке в Узбекистане и Центральной Азии, объясняет энергетик.
На энергорынке в Центральной Азии сохраняется нормальная ситуация благодаря тому, что предложения по поставкам ресурсов из России выросли.
С чем связано укрепление Узбекистана на топливном рынке? Сколько нефти принесёт месторождение "Янги Узбекистон"? Почему страна инвестирует миллиарды в зеленую энергетику?
Ситуацию на топливном рынке оценивает заместитель председателя Наблюдательного совета Ассоциации "Надёжный партнёр" Дмитрий Гусев.
Эксперт рассказывает, что традиционно Узбекистан богат на природный газ. Подтверждённые запасы природного газа в Узбекистане на 1 января 2021 года оцениваются в 1 трлн 866,9 млрд кубометров, следует из кадров презентации, которая была представлена на совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева в понедельник.
Однако республике не хватает нефти для нужд 35-миллионного населения страны. В 2021 году добыча нефти и конденсата составила около 45 тыс. баррелей в сутки. Это на 60% меньше, чем в 2000-х годах.
Чтобы решить вопрос дефицита, в Кашкадарьинской области Узбекистана открылся в конце прошлого года завод-гигант Uzbekistan GTL по переработке газа в жидкость. В финансировании проекта участвовали российский структуры: АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Общая стоимость Uzbekistan GTL составила $3,42 млрд.
У страны также есть огромный неосвоенный потенциал в области альтернативных источников энергии. Это может стать частью межрегиональных проектов по развитию и переходу на источники зеленой энергии.
"Если смотреть последние тенденции в мире, России, для Узбекистана оптимально развивать солнечную энергетику, увеличивать генерацию электричества и переходить на использование электротранспорта", - объясняет энергетик.
Этим летом в Узбекистане было обнаружено крупнейшее в стране месторождение вязкой нефти – "Янги Узбекистон" с оценочным запасом около 100 млн. тонн. Сколько ресурса может принести Узбекистану данное месторождение, смотрите в интервью на канале Sputnik.