https://uz.sputniknews.ru/20220907/izvestnyy-rossiyskiy-televeduschiy-predstavit-novyy-film-ob-uzbekistane-27840316.html

Известный российский телеведущий представит новый фильм об Узбекистане

Известный российский телеведущий представит новый фильм об Узбекистане

В этом году Ташкентский кинофестиваль намечен на 12-17 сентября.

2022-09-07T10:56+0500

2022-09-07T10:56+0500

2022-09-07T10:56+0500

культура

ташкент

ташкентский кинофестиваль

фильм

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Российский телеведущий, автор и режиссер документальных фильмов Павел Селин на XIV Ташкентском кинофестивале покажет новую ленту об Узбекистане "На новом шелковом пути", сообщает пресс-служба оргкомитета кинофестиваля."Известный телеведущий, автор и режиссер документальных фильмов Павел Селин этим летом закончил съемки второго фильма об Узбекистане для телеканала "Россия-Культура". Премьера состоится в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля", - говорится в сообщении.По информации оргкомитета, вторая часть дилогии Селина "Рассвет жемчужины Востока" - "На новом шелковом пути" - расскажет о культуре современного Узбекистана, его фестивальной жизни, театральных и кинопремьерах."Срез культурной жизни страны показан через новых героев. После премьеры на фестивале фильм будет представлен на российском телевидении, которое остро нуждается в расширении зрительской аудитории документального кино", - приводит слова Селина пресс-служба кинофестиваля.Ташкентский международный кинофестиваль проводился раз в два года с 1968-го. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки, он перестал существовать после 1997 года. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в июне 2021 года подписал постановление о возрождении кинофорума, который состоялся 28 сентября - 3 октября прошлого года. В этом году кинофестиваль намечен на 12-17 сентября.Читайте также:Российский звонарь даст концерт в Ташкенте

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