https://uz.sputniknews.ru/20220907/izvestnyy-rossiyskiy-televeduschiy-predstavit-novyy-film-ob-uzbekistane-27840316.html
Известный российский телеведущий представит новый фильм об Узбекистане
Известный российский телеведущий представит новый фильм об Узбекистане
В этом году Ташкентский кинофестиваль намечен на 12-17 сентября.
2022-09-07T10:56+0500
2022-09-07T10:56+0500
2022-09-07T10:56+0500
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ташкентский кинофестиваль
фильм
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Российский телеведущий, автор и режиссер документальных фильмов Павел Селин на XIV Ташкентском кинофестивале покажет новую ленту об Узбекистане "На новом шелковом пути", сообщает пресс-служба оргкомитета кинофестиваля."Известный телеведущий, автор и режиссер документальных фильмов Павел Селин этим летом закончил съемки второго фильма об Узбекистане для телеканала "Россия-Культура". Премьера состоится в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля", - говорится в сообщении.По информации оргкомитета, вторая часть дилогии Селина "Рассвет жемчужины Востока" - "На новом шелковом пути" - расскажет о культуре современного Узбекистана, его фестивальной жизни, театральных и кинопремьерах."Срез культурной жизни страны показан через новых героев. После премьеры на фестивале фильм будет представлен на российском телевидении, которое остро нуждается в расширении зрительской аудитории документального кино", - приводит слова Селина пресс-служба кинофестиваля.Ташкентский международный кинофестиваль проводился раз в два года с 1968-го. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки, он перестал существовать после 1997 года. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в июне 2021 года подписал постановление о возрождении кинофорума, который состоялся 28 сентября - 3 октября прошлого года. В этом году кинофестиваль намечен на 12-17 сентября.Читайте также:Российский звонарь даст концерт в Ташкенте
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известный российский телеведущий представит новый фильм об узбекистане когда в этом 2022 году пройдет состоится ташкентский кинофестиваль 12 17 сентября павел селин когда фильм на новом шелковом пути появится в российском прокате на каком канале россия культура дата выхода новости афиша заявления узбекистан ташкент
Известный российский телеведущий представит новый фильм об Узбекистане
Задача фильма – продвижение идеи о взаимном проникновении культур как базы межкультурного сотрудничества. В этом году Ташкентский кинофестиваль намечен на 12-17 сентября.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Российский телеведущий, автор и режиссер документальных фильмов Павел Селин на XIV Ташкентском кинофестивале покажет новую ленту об Узбекистане "На новом шелковом пути", сообщает пресс-служба оргкомитета кинофестиваля.
"Известный телеведущий, автор и режиссер документальных фильмов Павел Селин этим летом закончил съемки второго фильма об Узбекистане для телеканала "Россия-Культура". Премьера состоится в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля", - говорится в сообщении.
По информации оргкомитета, вторая часть дилогии Селина "Рассвет жемчужины Востока" - "На новом шелковом пути" - расскажет о культуре современного Узбекистана, его фестивальной жизни, театральных и кинопремьерах.
"Срез культурной жизни страны показан через новых героев. После премьеры на фестивале фильм будет представлен на российском телевидении, которое остро нуждается в расширении зрительской аудитории документального кино", - приводит слова Селина пресс-служба кинофестиваля.
"Задача фильма – продвижение идеи о взаимном проникновении культур как базы межкультурного сотрудничества, укрепления исторических традиций дружбы и добрососедства", - заключили в оргкомитете.
Ташкентский международный кинофестиваль проводился раз в два года с 1968-го. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки, он перестал существовать после 1997 года.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в июне 2021 года подписал постановление о возрождении кинофорума, который состоялся 28 сентября - 3 октября прошлого года. В этом году кинофестиваль намечен на 12-17 сентября.