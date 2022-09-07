https://uz.sputniknews.ru/20220907/rossiyskiy-zvonar-dast-kontsert-v-tashkente-27836450.html

Российский звонарь даст концерт в Ташкенте

Российский звонарь даст концерт в Ташкенте

Руководитель Московской школы звонарей исполнит традиционные колокольные звоны разных регионов.

2022-09-07T07:34+0500

2022-09-07T07:34+0500

2022-09-07T07:34+0500

общество

концерт

ташкент

россия

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ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Руководитель Московской школы звонарей Илья Дроздихин проведет концерт в Ташкенте, сообщает пресс-служба Ташкентской епархии РПЦ.Концерт пройдет на Соборной площади Свято-Успенского кафедрального собора 8 сентября.Глава Московской школы звонарей исполнит традиционные московские, ростовские, архангельские колокольные звоны, а также расскажет об особенностях исполнения колокольных звонов и проведет мастер-класс. Участники мастер-класса получат диплом Московской школы звонарей.Концерт можно будет также посмотреть по видеотрансляции.Читайте также: Мусульмане Узбекистана поддержали строительство Центра православной культуры

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