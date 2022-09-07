https://uz.sputniknews.ru/20220907/rossiyskiy-zvonar-dast-kontsert-v-tashkente-27836450.html
Российский звонарь даст концерт в Ташкенте
Российский звонарь даст концерт в Ташкенте
Руководитель Московской школы звонарей исполнит традиционные колокольные звоны разных регионов.
2022-09-07T07:34+0500
2022-09-07T07:34+0500
2022-09-07T07:34+0500
общество
концерт
ташкент
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/05/86/058639_0:106:1000:669_1920x0_80_0_0_a9a2b6e0f316654bce89877019c80f21.jpg
ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Руководитель Московской школы звонарей Илья Дроздихин проведет концерт в Ташкенте, сообщает пресс-служба Ташкентской епархии РПЦ.Концерт пройдет на Соборной площади Свято-Успенского кафедрального собора 8 сентября.Глава Московской школы звонарей исполнит традиционные московские, ростовские, архангельские колокольные звоны, а также расскажет об особенностях исполнения колокольных звонов и проведет мастер-класс. Участники мастер-класса получат диплом Московской школы звонарей.Концерт можно будет также посмотреть по видеотрансляции.Читайте также: Мусульмане Узбекистана поддержали строительство Центра православной культуры
ташкент
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/05/86/058639_0:13:1000:763_1920x0_80_0_0_37cecc68b7a1c461c73db334621ba84a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент узбекистан московская школа звонарей ташкентская епархия рпц илья дроздихин концерт колокольный звон мастер-класс диплом
ташкент узбекистан московская школа звонарей ташкентская епархия рпц илья дроздихин концерт колокольный звон мастер-класс диплом
Российский звонарь даст концерт в Ташкенте
Руководитель Московской школы звонарей исполнит традиционные колокольные звоны разных регионов.
ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Руководитель Московской школы звонарей Илья Дроздихин проведет концерт в Ташкенте, сообщает пресс-служба Ташкентской епархии РПЦ.
Концерт пройдет на Соборной площади Свято-Успенского кафедрального собора 8 сентября.
Глава Московской школы звонарей исполнит традиционные московские, ростовские, архангельские колокольные звоны, а также расскажет об особенностях исполнения колокольных звонов и проведет мастер-класс. Участники мастер-класса получат диплом Московской школы звонарей.
Концерт можно будет также посмотреть по видеотрансляции.