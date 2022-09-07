https://uz.sputniknews.ru/20220907/kakie-produkty-uzbekistan-zakupaet-v-rossii-27854327.html
Какие продукты Узбекистан закупает в России
Какие продукты Узбекистан закупает в России
По данным Госкомстата, за первое полугодие республика импортировала около 160 тонн продовольствия из РФ.
2022-09-07T18:29+0500
2022-09-07T18:29+0500
2022-09-07T18:29+0500
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ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Россия остается одним из ключевых внешнеторговых партнеров Узбекистана. В Госкомстате рассказали, какие продукты и в каком количестве Узбекистан закупил в России в первом полугодии этого года.Импорт продовольственной продукции продолжает расти - по итогам прошлого года торговый оборот между странами вырос на 32,8%, в первом квартале этого года импорт продовольственных товаров поднялся в 1,4 раза.По данным Государственного комитета по статистике, за первое полугодие 2022 года Россия поставила в Узбекистан более 160 тонн продовольствия.В товарной структуре основным продуктом традиционно является маргарин – его импортировали 86,3 тысячи тонн. На втором месте какао и шоколад – 17,4 тысячи тонн. За ними идут растительное масло – 16,6 тысячи тонн, картофель – 15 тысяч тонн, пшеничная мука – 9,4 тысячи тонн, молочные продукты – 8,4 тысячи тонн.Меньше всего закупили мяса птицы (3,6 тыс. тонн), а также рыбы и морепродуктов (2,9 тыс. тонн).При этом, Россия готова увеличивать поставки продовольствия в Узбекистан. Перспективы увеличения торговли аграрной продукцией обсудили 5 сентября на встрече российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и узбекистанский министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев.В частности, речь идет о росте экспорта из России подсолнечного масла, пшеницы, сахара и кондитерских изделий.Читайте также: Что показал Узбекистан на выставке текстиля в Москве — видео
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россия узбекистан импорт экспорт продовольствия какие продукты госкомстат маргарин подсолнечное масло пшеничная мука какао шоколад рыба морепродукты мясо птицы молочная продукция
россия узбекистан импорт экспорт продовольствия какие продукты госкомстат маргарин подсолнечное масло пшеничная мука какао шоколад рыба морепродукты мясо птицы молочная продукция
Какие продукты Узбекистан закупает в России
По данным Госкомстата, за первое полугодие республика импортировала около 160 тонн продовольствия из РФ.
ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik.
Россия остается одним из ключевых внешнеторговых партнеров Узбекистана. В Госкомстате
рассказали, какие продукты и в каком количестве Узбекистан закупил в России в первом полугодии этого года.
Импорт продовольственной продукции продолжает расти - по итогам прошлого года торговый оборот между странами вырос на 32,8%, в первом квартале этого года импорт продовольственных товаров поднялся в 1,4 раза.
По данным Государственного комитета по статистике, за первое полугодие 2022 года Россия поставила в Узбекистан более 160 тонн продовольствия.
В товарной структуре основным продуктом традиционно является маргарин – его импортировали 86,3 тысячи тонн. На втором месте какао и шоколад – 17,4 тысячи тонн. За ними идут растительное масло – 16,6 тысячи тонн, картофель – 15 тысяч тонн, пшеничная мука – 9,4 тысячи тонн, молочные продукты – 8,4 тысячи тонн.
Меньше всего закупили мяса птицы (3,6 тыс. тонн), а также рыбы и морепродуктов (2,9 тыс. тонн).
При этом, Россия готова увеличивать поставки продовольствия в Узбекистан. Перспективы увеличения торговли аграрной продукцией обсудили 5 сентября на встрече российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и узбекистанский министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев.
В частности, речь идет о росте экспорта из России подсолнечного масла, пшеницы, сахара и кондитерских изделий.