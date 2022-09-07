https://uz.sputniknews.ru/20220907/kakie-produkty-uzbekistan-zakupaet-v-rossii-27854327.html

Какие продукты Узбекистан закупает в России

Какие продукты Узбекистан закупает в России

По данным Госкомстата, за первое полугодие республика импортировала около 160 тонн продовольствия из РФ.

2022-09-07T18:29+0500

2022-09-07T18:29+0500

2022-09-07T18:29+0500

общество

импорт

россия

узбекистан

продукты

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ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Россия остается одним из ключевых внешнеторговых партнеров Узбекистана. В Госкомстате рассказали, какие продукты и в каком количестве Узбекистан закупил в России в первом полугодии этого года.Импорт продовольственной продукции продолжает расти - по итогам прошлого года торговый оборот между странами вырос на 32,8%, в первом квартале этого года импорт продовольственных товаров поднялся в 1,4 раза.По данным Государственного комитета по статистике, за первое полугодие 2022 года Россия поставила в Узбекистан более 160 тонн продовольствия.В товарной структуре основным продуктом традиционно является маргарин – его импортировали 86,3 тысячи тонн. На втором месте какао и шоколад – 17,4 тысячи тонн. За ними идут растительное масло – 16,6 тысячи тонн, картофель – 15 тысяч тонн, пшеничная мука – 9,4 тысячи тонн, молочные продукты – 8,4 тысячи тонн.Меньше всего закупили мяса птицы (3,6 тыс. тонн), а также рыбы и морепродуктов (2,9 тыс. тонн).При этом, Россия готова увеличивать поставки продовольствия в Узбекистан. Перспективы увеличения торговли аграрной продукцией обсудили 5 сентября на встрече российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и узбекистанский министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев.В частности, речь идет о росте экспорта из России подсолнечного масла, пшеницы, сахара и кондитерских изделий.Читайте также: Что показал Узбекистан на выставке текстиля в Москве — видео

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