https://uz.sputniknews.ru/20220907/lider-myanmy-sdelal-zayavlenie-pro-putina-i-zakupku-rossiyskix-nefteproduktov--27839126.html
Лидер Мьянмы сделал заявление про Путина и закупку российских нефтепродуктов
Лидер Мьянмы сделал заявление про Путина и закупку российских нефтепродуктов
Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов.
2022-09-07T10:01+0500
2022-09-07T10:01+0500
2022-09-07T10:01+0500
в мире
владимир путин
мьянма
нефтепродукты
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/07/27839313_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_31492e5ad5202d23dfdfeb7d3b1f412d.jpg
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Председатель государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что глава РФ обеспечивает стабильность во всем мире.Он подчеркнул, что Россия - мировой лидер. Лидер Мьянмы также поблагодарил Путина за встречу и отметил, что в 2023 году исполняется 75 лет с момента установления между Россией и Мьянмой дипломатических отношений. Хлайн заявил, что последние 20 лет происходит активное взаимодействие между станами, которое развивается очень плодотворно.Кроме того, на полях ВЭФ Мин Аун Хлайн также заявил, что Мьянма начала покупать нефтепродукты из России, через несколько дней получит первую поставку дизельного топлива и собирается оплачивать поставки в рублях."Поставки нефтепродуктов из России в Мьянму уже успешно ведутся. Через несколько дней мы получим первую поставку дизельного топлива из России", - добавил Мин Аун Хлайн.Напомним: Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.Читайте также:На ВЭФ рассказали, для чего Узбекистан развивает систему пространственных данных
мьянма
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/07/27839313_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_05d61658656ba8569bdf39790bd7de1e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
лидер мьянмы про путина закупку российских нефтепродуктов нефть мьянма мин аун хлайн заявления новости вэф восточный экономический форум россия владивосток закупка за рубли
лидер мьянмы про путина закупку российских нефтепродуктов нефть мьянма мин аун хлайн заявления новости вэф восточный экономический форум россия владивосток закупка за рубли
Лидер Мьянмы сделал заявление про Путина и закупку российских нефтепродуктов
Премьер-министр Мьянмы сообщил, что Путин обеспечивает стабильность во всем мире. Хлайн также заявил о начале закупки российских нефтепродуктов.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Председатель государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что глава РФ обеспечивает стабильность во всем мире.
"Я очень горжусь за вас, что когда вы стали управлять страной, Россия стала, можно и так сказать, на первом месте в мире", - отметил премьер-министр Мьянмы на полях ВЭФ.
Он подчеркнул, что Россия - мировой лидер.
"Вы контролируете и организуете стабильность во всем мире", - сказал Хлайн Путину.
Лидер Мьянмы также поблагодарил Путина за встречу и отметил, что в 2023 году исполняется 75 лет с момента установления между Россией и Мьянмой дипломатических отношений. Хлайн заявил, что последние 20 лет происходит активное взаимодействие между станами, которое развивается очень плодотворно.
"Почти 30 лет назад у вас тоже были сложные времена. Но из этих времен вы уже вышли и с вашей помощью страна развивается активно", - сказал он к Путину.
Кроме того, на полях ВЭФ Мин Аун Хлайн также заявил, что Мьянма начала покупать нефтепродукты из России, через несколько дней получит первую поставку дизельного топлива и собирается оплачивать поставки в рублях.
"Поставки нефтепродуктов из России в Мьянму уже успешно ведутся. Через несколько дней мы получим первую поставку дизельного топлива из России", - добавил Мин Аун Хлайн.
"Что касается системы платежей - в какой валюте принимает российская сторона, в такой мы и будем оплачивать. Это намного упрощает нашу задачу, потому что в других валютах есть много ограничений по получению и переводу. Поэтому если решится этот вопрос и мы могли бы платить в рублях - это хорошо", - заключил он.
Напомним: Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.