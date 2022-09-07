https://uz.sputniknews.ru/20220907/lider-myanmy-sdelal-zayavlenie-pro-putina-i-zakupku-rossiyskix-nefteproduktov--27839126.html

Лидер Мьянмы сделал заявление про Путина и закупку российских нефтепродуктов

Лидер Мьянмы сделал заявление про Путина и закупку российских нефтепродуктов

Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов.

2022-09-07T10:01+0500

2022-09-07T10:01+0500

2022-09-07T10:01+0500

в мире

владимир путин

мьянма

нефтепродукты

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/07/27839313_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_31492e5ad5202d23dfdfeb7d3b1f412d.jpg

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Председатель государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что глава РФ обеспечивает стабильность во всем мире.Он подчеркнул, что Россия - мировой лидер. Лидер Мьянмы также поблагодарил Путина за встречу и отметил, что в 2023 году исполняется 75 лет с момента установления между Россией и Мьянмой дипломатических отношений. Хлайн заявил, что последние 20 лет происходит активное взаимодействие между станами, которое развивается очень плодотворно.Кроме того, на полях ВЭФ Мин Аун Хлайн также заявил, что Мьянма начала покупать нефтепродукты из России, через несколько дней получит первую поставку дизельного топлива и собирается оплачивать поставки в рублях."Поставки нефтепродуктов из России в Мьянму уже успешно ведутся. Через несколько дней мы получим первую поставку дизельного топлива из России", - добавил Мин Аун Хлайн.Напомним: Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.Читайте также:На ВЭФ рассказали, для чего Узбекистан развивает систему пространственных данных

мьянма

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

лидер мьянмы про путина закупку российских нефтепродуктов нефть мьянма мин аун хлайн заявления новости вэф восточный экономический форум россия владивосток закупка за рубли