https://uz.sputniknews.ru/20220907/odin-den-iz-jizni-donetska-reportaj-pod-groxot-priletov-27836977.html

Один день из жизни Донецка. Репортаж под грохот "прилетов"

Один день из жизни Донецка. Репортаж под грохот "прилетов"

О том, как живет столица Донецкой народной республики, что думают местные о минах-"лепестках" и почему при "прилете" надо открыть рот – читайте в репортаже корреспондента Sputnik Алексея Стефанова.

2022-09-07T09:20+0500

2022-09-07T09:20+0500

2022-09-07T11:05+0500

специальная военная операция россии в донбассе

днр

репортаж

донбасс

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Это очень странно: подъезжаешь на автобусе к границе, зная, что по ту сторону неспокойно, идет специальная операция, летят снаряды на мирные города и села со стороны подконтрольных Киеву территорий, - но видишь перед собой ничем не отличающий от других контрольно-пропускной пункт. Вереницы из легковых машин в обе стороны, кто-то переходит границу пешком с чемоданами, отдельно досматривают грузовики, везущие в ДНР трубы, битум, другие стройматериалы.Еще более необычно, что из автобуса Минобороны России нас, российских и иностранных журналистов, высаживают со всеми вещами, чтобы отправить на таможенный досмотр. Затем пограничный контроль. Я так сотни раз проходил российско-латвийскую границу. Дежа вю. Как будто по ту сторону границы ничего не происходит.Прилеты возможны на протяжении всего путиОсознание, что это другое, приходит буквально в сотне метров от границы. Останавливаемся, к нам заходят военные - открытый и весёлый офицер пресс-службы МО в майке с символом Z и спецназовец с позывным Гайвер в полной экипировке и в балаклаве. И если офицер говорит о необходимости надеть бронежилет и каску, задорно улыбаясь, то Гайвер ведёт четкий инструктаж, от которого веет холодком.Слово "прилет" вначале коробит и даже пугает, но постепенно так втирается в лексикон, что произносится совершенно обыденно.Гайвер добавляет, что при "санитарных остановках" от автобуса отходить нельзя. Территорию постоянно разминируют, "но противник продолжает бить снарядами, рассыпая мины-лепестки, они могут лежать в траве или просто на обочине".После этих слов в автобусе начинается возня – журналисты надевают бронежилеты и каски. Шутки кончились, это Донбасс.Бьют по гражданскимДонецк встречает обычным солнечным утром: на улицах много людей, мимо едут машины и автобусы. Ощущения, что в любой момент может случиться "прилет", нет. Но это обманчиво. Пока едем по городу, смотрим на разрушения. Многострадальный город обстреливается едва ли не ежедневно, жители получают ранения, гибнут, становятся инвалидами. Особенно от "лепестков". Мины предназначены не для уничтожения людей, а для того, чтобы лишать их конечностей, поясняет офицер пресс-службы. На сегодняшний день подорвалось уже около 60 человек, из них - трое детей. Детей-ампутантов, как страшно их здесь называют.Выходим возле гостиницы "Централь", точнее, возле здания, в котором еще неделю назад жили люди. От прилета снаряда в гостинице выбило стекла, разворотило помещения внутри, разрушило входную группу.То, что жутковатое здание и вправду выглядит вполне буднично, мы поймем только спустя несколько часов, когда окажемся в Мариуполе. Пока же кажется, что слово "терпимо" совсем не вяжется с условно мирной жизнью.Прямо напротив гостиницы находится администрация города. Вскоре оттуда, как будто в Донецке абсолютно безопасно, к нам пешком приходит глава ДНР Денис Пушилин. На нем ни бронежилета, ни каски.Пушилин спокойно отвечает на вопросы журналистов. Его спрашивают о предстоящем трибунале на "азовцами", жизни в городе, учебе школьников и студентов в условиях непрекращающихся атак со стороны ВСУ. Глава республики еще раз подчеркивает, что "противник продолжает обстрелы жилых кварталов, как Донецка, так и Горловки, Макеевки, других населенных пунктов". Обстреливает именно жилищную инфраструктуру, объекты социальной сферы.Спрашиваю у него, есть ли в плену ДНР граждане прибалтийских республик, которые любят козырять тем, что воюют в иностранном легионе на стороне ВСУ. Пушилин задумывается и говорит, что о таких слышал, но не видел сводки, в которых об этом говорилось.Сразу вспоминаются заявления самих балтийских добровольцев, которые, по их рассказам, воюют с русскими. Но они же сами говорят, что вынужденно и обязательно временно возвращаются домой – кто-то передохнуть, кто-то урожай собрать, кто-то потому, что не может больше воевать. А они вообще есть или давно сбежали?Русские прибалты воюют на стороне ДНРЗа неделю до нашего приезда со стороны территории, подконтрольной Украине, был атакован торговый центр "Галактика" в Ленинском районе Донецка. Магазин торговал строительными материалами и бытовыми товарами, а закупаться в него ездили, в основном, жители Мариуполя и других отдаленных районов, перешедших под контроль ДНР.Это наша следующая остановка. Картина грустная: провалившаяся крыша, раскуроченные конструкции, обгоревшие перекрытия. Не верится, что несколько дней назад ты видел кадры горящего после попадания снаряда центра в экране смартфона, а сегодня вот так - живьем.На встречу с нами приезжает замкомандующего народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он тоже без каски и бронежилета, хотя ударить могут даже во время нашей встречи."Сюда был прилет 24 июля в районе 10 утра, три снаряда, которые попали непосредственно в торговый центр. В результате этих попаданий начался пожар. Он был такой мощности и силы, что сотрудники МЧС не могли потушить его сразу. Поэтому все уничтожено. К счастью, в 10 часов было открытие магазина, внутри находились только сотрудники, люди только начинали подъезжать, никто не пострадал", - сообщил Басурин.Он уточнил, что в совесть украинский военнослужащих он не верит – могли бы, ударили позже. Скорее всего, погодные условия именно в этот момент были подходящими, а, возможно, орудия выкатили из укрытий слишком рано – нужно было либо срочно бить, либо прятать."Раньше в Донецке люди каждый день подвергались опасности, но были районы, куда никогда не было прилетов. На данный момент обстреливаются абсолютно все районы Донецка, Горловки и Макеевки. Если человек выходит на улицу, у него нет уверенности, что не прилетит. И это стало происходить после того, как Украина начала получать вооружение по стандартам НАТО. Раньше технической возможности обстреливать весь Донецк у Украины не было", - подчеркивает Басурин роль стран НАТО в убийстве мирных граждан Донбасса.Задаю Эдуарду Басурину вопрос, знает ли он добровольцев из Латвии, Литвы, Эстонии, которые воюют на стороне ДНР. Если не видели прибалтийских националистов, то про русскоязычных граждан ЕС говорилось много.Он тут же припоминает двух граждан Литвы, об одном из которых рассказывает подробнее.Вскоре Гайвер сообщает, что мы слишком долго находимся на одном месте – уже стали легкой мишенью для противника. И спецназу, сопровождающему нас, становится все сложнее контролировать ситуацию. А на той стороне не будут смотреть, что это автобус с журналистами, и половина из них – из стран ЕС: Италии, Франции, Германии, Италии, Греции, Латвии. Поэтому оперативно садимся в автобус и едем дальше – вглубь Донбасса, оставляя позади картины разрушенного и мечтающего жить мирной жизнью Донецка.Читайте также: В Энергодаре произошла утечка мазута в канал для подачи воды на ЗАЭС

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Алексей Стефанов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/688/43/6884324_0:0:150:150_100x100_80_0_0_79210e3756c280d269aa743f3a41f928.jpg

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