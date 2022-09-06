https://uz.sputniknews.ru/20220906/v-energodare-proizoshla-utechka-mazuta-v-kanal-dlya-podachi-vody-na-zaes-27826585.html

В Энергодаре произошла утечка мазута в канал для подачи воды на ЗАЭС

В Энергодаре произошла утечка мазута в канал для подачи воды на ЗАЭС

Утечка произошла в результате обстрелов со стороны ВСУ.

2022-09-06T17:34+0500

2022-09-06T17:34+0500

2022-09-06T17:34+0500

специальная военная операция россии в донбассе

вода

аэс

обстрел

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Украинские войска нанесли удар по Энергодару и спровоцировали утечку мазута в канал для подачи воды на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.По словам Волги, под обстрел попала находящаяся в городе тепловая электростанция.В данное время специалисты изучают место происшествия, чтобы предпринять меры для ликвидации аварии.Украинские боевики обстреливают ЗАЭС, несмотря на присутствие там экспертов Международного агентства по атомной энергии, подчеркнули в администрации Энергодара.Делегация МАГАТЭ посетила АЭС на минувшей неделе. Представителей организации провели по станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах ВСУ.По словам главы агентства Рафаэля Гросси, два сотрудника миссии будут оставаться на Запорожской АЭС, пока это необходимо. Он также сообщил, что 6 сентября проинформирует Совбез ООН о поездке.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Вооруженные силы Украины продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.Читайте также:

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Sputnik Узбекистан

в энергодаре произошла утечка мазута в канал для подачи воды на заэс утечка произошла в результате обстрелов со стороны всу.