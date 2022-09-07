https://uz.sputniknews.ru/20220907/politico-vengriya-poprosila-es-snyat-sanktsii-s-usmanova-avena-i-rashnikova-27874412.html

Politico: Венгрия попросила ЕС снять санкции с Усманова

Politico: Венгрия попросила ЕС снять санкции с Усманова

Просьба Будапешта "привела в ярость" других членов ЕС.

2022-09-07T19:59+0500

2022-09-07T19:59+0500

2022-09-07T20:07+0500

в мире

венгрия

санкции

алишер усманов

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россия

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ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Венгрия попросила Европейский союз снять санкции с трех российских бизнесменов – Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова, передает РИА Новости со ссылкой на Politico.По данным американского издания, просьба Венгрии вызвала недовольство со стороны других членов ЕС, которым до 15 сентября нужно возобновить меры в отношении лиц, на которых были наложены санкции с начала спецоперации России.Также Будапешт попросил увеличить ряд санкционных исключений для предоставления гуманитарной помощи.Напомним: санкции в отношении российских бизнесменов после начала спецоперации России на Украине вводили два раза – 28 февраля и 15 марта. Причиной данных ограничений в ЕС назвали близость бизнесменов к российскому руководству.Читайте также:Западные страны действуют как колонизаторы - Путин"Делят на категории". В Европе вспомнили методы Третьего рейха

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