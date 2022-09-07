https://uz.sputniknews.ru/20220907/politico-vengriya-poprosila-es-snyat-sanktsii-s-usmanova-avena-i-rashnikova-27874412.html
Politico: Венгрия попросила ЕС снять санкции с Усманова
Politico: Венгрия попросила ЕС снять санкции с Усманова
Просьба Будапешта "привела в ярость" других членов ЕС.
2022-09-07T19:59+0500
2022-09-07T19:59+0500
2022-09-07T20:07+0500
в мире
венгрия
санкции
алишер усманов
бизнесмены
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1127/58/11275848_0:296:2591:1753_1920x0_80_0_0_42e184874ed4c75aceb2965202f8109b.jpg
ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Венгрия попросила Европейский союз снять санкции с трех российских бизнесменов – Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова, передает РИА Новости со ссылкой на Politico.По данным американского издания, просьба Венгрии вызвала недовольство со стороны других членов ЕС, которым до 15 сентября нужно возобновить меры в отношении лиц, на которых были наложены санкции с начала спецоперации России.Также Будапешт попросил увеличить ряд санкционных исключений для предоставления гуманитарной помощи.Напомним: санкции в отношении российских бизнесменов после начала спецоперации России на Украине вводили два раза – 28 февраля и 15 марта. Причиной данных ограничений в ЕС назвали близость бизнесменов к российскому руководству.Читайте также:Западные страны действуют как колонизаторы - Путин"Делят на категории". В Европе вспомнили методы Третьего рейха
венгрия
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1127/58/11275848_0:53:2591:1996_1920x0_80_0_0_0254b95fdbdeabbefce0541dfc0b119c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
венгрия попросила ес снять санкции с усманова авена рашникова европейский союз будапешт санкции антироссийские новости новость политика европа спецоперация
венгрия попросила ес снять санкции с усманова авена рашникова европейский союз будапешт санкции антироссийские новости новость политика европа спецоперация
Politico: Венгрия попросила ЕС снять санкции с Усманова
19:59 07.09.2022 (обновлено: 20:07 07.09.2022)
По данным американского издания, просьба Будапешта снять санкции с Усманова и двух других российских предпринимателей "привела в ярость" других членов ЕС.
ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik.
Венгрия попросила Европейский союз снять санкции с трех российских бизнесменов – Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова, передает РИА Новости
со ссылкой на Politico.
"Будапешт попросил убрать из санкционного списка ЕС трех граждан России", — написано в статье.
По данным американского издания, просьба Венгрии вызвала недовольство со стороны других членов ЕС, которым до 15 сентября нужно возобновить меры в отношении лиц, на которых были наложены санкции с начала спецоперации России.
Также Будапешт попросил увеличить ряд санкционных исключений для предоставления гуманитарной помощи.
Напомним: санкции в отношении российских бизнесменов после начала спецоперации России на Украине вводили два раза – 28 февраля и 15 марта. Причиной данных ограничений в ЕС назвали близость бизнесменов к российскому руководству.