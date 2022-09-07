https://uz.sputniknews.ru/20220907/putin-vstretisya-s-si-tszinpinom-v-samarkande-27840696.html
Путин встретится с Си Цзиньпином в Самарканде
Путин встретится с Си Цзиньпином в Самарканде
Лидеры двух стран проведут переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
2022-09-07T10:21+0500
2022-09-07T10:21+0500
2022-09-07T10:29+0500
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ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Самарканде на полях предстоящего Саммита Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил посол России в Китае Андрей Денисов. Саммит пройдет в Узбекистане 15-16 сентября 2022 года. В нем примут участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также: В Ташкенте стартовал форум ШОС по информационной безопасности
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путин встретися с председателем кнр си цзиньпином саммит шос шанхайская организация сотрудничества самарканд узбекистан посол россии в китае пекине андрей денисов
путин встретися с председателем кнр си цзиньпином саммит шос шанхайская организация сотрудничества самарканд узбекистан посол россии в китае пекине андрей денисов
Путин встретится с Си Цзиньпином в Самарканде
10:21 07.09.2022 (обновлено: 10:29 07.09.2022)
Лидеры двух стран проведут переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Самарканде на полях предстоящего Саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Об этом заявил посол России в Китае Андрей Денисов.
Саммит пройдет в Узбекистане 15-16 сентября 2022 года. В нем примут участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.