https://uz.sputniknews.ru/20220723/musulmane-uzbekistana-podderjali-stroitelstvo-tsentra-pravoslavnoy-kultury-26460956.html
Мусульмане Узбекистана поддержали строительство Центра православной культуры
Мусульмане Узбекистана поддержали строительство Центра православной культуры
Центр исламской цивилизации и Центр православной культуры появятся в Ташкенте.
2022-07-23T18:54+0500
2022-07-23T18:54+0500
2022-07-23T18:54+0500
культура
узбекистан
мусульмане
центр
православие
ташкент
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Центр исламской цивилизации и Центр православной культуры — два новых здания, которые в ближайшем будущем появятся в Узбекистане.О строительстве архитектурных объектов корреспонденту Sputnik рассказал глава Среднеазиатского митрополичьего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий перед началом круглого стола, посвященного вопросам религии, в Москве.Название круглого стола — "Роль религиозных объединений в странах СНГ в профилактике экстремизма и терроризма". Каким опытом в данном вопросе делился Узбекистан с коллегами из стран Содружества, читайте в материале Sputnik.Опыт длиной в 150 летПо мнению митрополита, данный факт является ярким показателем хороших отношений между гражданами Узбекистана. Более того, как напомнил Владыка Викентий, Русская православная церковь существует в Узбекистане уже 150 лет. И за это время в республике не произошло ни одного конфликта на религиозной почве.Между тем, воспитание нравственности и духовности играет для страны не меньшую роль, чем развитие экономики, поскольку обеспечивает стабильность и сокращает риск каких-либо провокаций, связанных с религией, отметил митрополит. По его словам, прежде всего, это осознают власти страны, о чем говорят как минимум два примера.Прежде всего, Владыка Викентий отметил восстановление двух православных монастырей в Узбекистане — мужского в Чирчике и женского в Дустабаде. Данный шаг личными средствами поддержал президент страны Шавкат Мирзиёев, подчеркнул митрополит. В то же время благодаря премьер-министру республики Абдулле Арипову удалось отреставрировать часовню святого Георгия Победоносца в Ташкенте.Изучая религию онлайнБольшую роль в противодействии экстремизму, безусловно, играет повышение качества образования и осведомленности населения о религии, считает первый заместитель председателя Управления мусульман Узбекистана Хамиджон Ишматбеков.По словам Ишматбекова, за последние годы в Узбекистане прошел ряд реформ для повышения качества религиозного образования. В частности, в стране действуют 13 профессиональных религиозных образовательных заведений. Кроме этого, в Узбекистане запустили курсы по изучению Корана и онлайн-занятия по религии во избежание распространения неправильной информации об исламе.Важно, что литература на религиозную тематику выходит в Узбекистане на двух языках — узбекском и русском, также отметил Ишматбеков.Данный опыт интересен России, ведь как и Узбекистан, эта страна является многонациональной. Поэтому многие религиозные процессы протекают аналогично, полагает глава Духовного собрания мусульман России, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Альбир Крганов.Читайте также:Митрополит Викентий: Мирзиёев поддерживает православие в республикеГости из Узбекистана поучаствовали в крестном ходе в Екатеринбурге — фотоКак звучит "Бог" по-узбекски: в Москве представили перевод известной оды
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узбекистан, мусульмане, центр, православие, ташкент
Мусульмане Узбекистана поддержали строительство Центра православной культуры
Новый архитектурный объект будет находиться рядом с Центром исламской цивилизации в Ташкенте.
Центр исламской цивилизации и Центр православной культуры — два новых здания, которые в ближайшем будущем появятся в Узбекистане.
О строительстве архитектурных объектов корреспонденту Sputnik рассказал
глава Среднеазиатского митрополичьего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий перед началом круглого стола, посвященного вопросам религии, в Москве.
Название круглого стола — "Роль религиозных объединений в странах СНГ в профилактике экстремизма и терроризма". Каким опытом в данном вопросе делился Узбекистан с коллегами из стран Содружества, читайте в материале Sputnik.
Опыт длиной в 150 лет
"Центр исламской цивилизации и Центр православной культуры сейчас строятся вместе, рядом. Этому делу помогают президент (Шавкат Мирзиёев — Sputnik), правительство, общество. Даже обычные мусульмане жертвуют средства на православный Центр", —рассказал митрополит Викентий во время выступления на форуме.
По мнению митрополита, данный факт является ярким показателем хороших отношений между гражданами Узбекистана. Более того, как напомнил Владыка Викентий, Русская православная церковь существует в Узбекистане уже 150 лет. И за это время в республике не произошло ни одного конфликта на религиозной почве.
Между тем, воспитание нравственности и духовности играет для страны не меньшую роль, чем развитие экономики, поскольку обеспечивает стабильность и сокращает риск каких-либо провокаций, связанных с религией, отметил митрополит. По его словам, прежде всего, это осознают власти страны, о чем говорят как минимум два примера.
Прежде всего, Владыка Викентий отметил восстановление двух православных монастырей в Узбекистане — мужского в Чирчике и женского в Дустабаде. Данный шаг личными средствами поддержал президент страны Шавкат Мирзиёев, подчеркнул митрополит. В то же время благодаря премьер-министру республики Абдулле Арипову удалось отреставрировать часовню святого Георгия Победоносца в Ташкенте.
Изучая религию онлайн
Большую роль в противодействии экстремизму, безусловно, играет повышение качества образования и осведомленности населения о религии, считает первый заместитель председателя Управления мусульман Узбекистана Хамиджон Ишматбеков.
По словам Ишматбекова, за последние годы в Узбекистане прошел ряд реформ для повышения качества религиозного образования. В частности, в стране действуют 13 профессиональных религиозных образовательных заведений. Кроме этого, в Узбекистане запустили курсы по изучению Корана и онлайн-занятия по религии во избежание распространения неправильной информации об исламе.
Важно, что литература на религиозную тематику выходит в Узбекистане на двух языках — узбекском и русском, также отметил Ишматбеков.
Данный опыт интересен России, ведь как и Узбекистан, эта страна является многонациональной. Поэтому многие религиозные процессы протекают аналогично, полагает глава Духовного собрания мусульман России, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Альбир Крганов.
"К примеру, недавно в Чувашии открывали православный храм в селе. Половина этого села — православные, половина — мусульмане. В день открытия храма мусульманские жители подарили православным односельчанам большой красивый ковер. Такое человеческое отношение очень сближает людей. В Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Таджикистане — везде наблюдается такой позитивный опыт доброго отношения между людьми разных вероисповеданий", — подытожил он.