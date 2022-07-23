https://uz.sputniknews.ru/20220723/musulmane-uzbekistana-podderjali-stroitelstvo-tsentra-pravoslavnoy-kultury-26460956.html

Мусульмане Узбекистана поддержали строительство Центра православной культуры

Мусульмане Узбекистана поддержали строительство Центра православной культуры

Центр исламской цивилизации и Центр православной культуры появятся в Ташкенте.

2022-07-23T18:54+0500

2022-07-23T18:54+0500

2022-07-23T18:54+0500

культура

узбекистан

мусульмане

центр

православие

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/14/26374392_0:83:3076:1813_1920x0_80_0_0_075920d0746b56baee36fdf079455f91.jpg

Центр исламской цивилизации и Центр православной культуры — два новых здания, которые в ближайшем будущем появятся в Узбекистане.О строительстве архитектурных объектов корреспонденту Sputnik рассказал глава Среднеазиатского митрополичьего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий перед началом круглого стола, посвященного вопросам религии, в Москве.Название круглого стола — "Роль религиозных объединений в странах СНГ в профилактике экстремизма и терроризма". Каким опытом в данном вопросе делился Узбекистан с коллегами из стран Содружества, читайте в материале Sputnik.Опыт длиной в 150 летПо мнению митрополита, данный факт является ярким показателем хороших отношений между гражданами Узбекистана. Более того, как напомнил Владыка Викентий, Русская православная церковь существует в Узбекистане уже 150 лет. И за это время в республике не произошло ни одного конфликта на религиозной почве.Между тем, воспитание нравственности и духовности играет для страны не меньшую роль, чем развитие экономики, поскольку обеспечивает стабильность и сокращает риск каких-либо провокаций, связанных с религией, отметил митрополит. По его словам, прежде всего, это осознают власти страны, о чем говорят как минимум два примера.Прежде всего, Владыка Викентий отметил восстановление двух православных монастырей в Узбекистане — мужского в Чирчике и женского в Дустабаде. Данный шаг личными средствами поддержал президент страны Шавкат Мирзиёев, подчеркнул митрополит. В то же время благодаря премьер-министру республики Абдулле Арипову удалось отреставрировать часовню святого Георгия Победоносца в Ташкенте.Изучая религию онлайнБольшую роль в противодействии экстремизму, безусловно, играет повышение качества образования и осведомленности населения о религии, считает первый заместитель председателя Управления мусульман Узбекистана Хамиджон Ишматбеков.По словам Ишматбекова, за последние годы в Узбекистане прошел ряд реформ для повышения качества религиозного образования. В частности, в стране действуют 13 профессиональных религиозных образовательных заведений. Кроме этого, в Узбекистане запустили курсы по изучению Корана и онлайн-занятия по религии во избежание распространения неправильной информации об исламе.Важно, что литература на религиозную тематику выходит в Узбекистане на двух языках — узбекском и русском, также отметил Ишматбеков.Данный опыт интересен России, ведь как и Узбекистан, эта страна является многонациональной. Поэтому многие религиозные процессы протекают аналогично, полагает глава Духовного собрания мусульман России, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Альбир Крганов.Читайте также:Митрополит Викентий: Мирзиёев поддерживает православие в республикеГости из Узбекистана поучаствовали в крестном ходе в Екатеринбурге — фотоКак звучит "Бог" по-узбекски: в Москве представили перевод известной оды

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анастасия Свирина

Анастасия Свирина

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анастасия Свирина

узбекистан, мусульмане, центр, православие, ташкент