Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20220907/tashkent-mojet-stat-mestom-provedeniya-igr-deti-azii-27836687.html
Ташкент может стать местом проведения игр "Дети Азии"
Ташкент может стать местом проведения игр "Дети Азии"
Новый формат проведения состязаний организаторы игр обсудили с властями столицы Узбекистана.
2022-09-07T08:02+0500
2022-09-07T08:02+0500
спорт
узбекистан
ташкент
соревнования
игры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/06/27829071_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_c2f66c15e667e2fc0d22bfe94e2bb7c0.jpg
ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Ташкент может стать местом проведения состязаний по уличным играм "Дети Азии". Подать соответствующую заявку руководству узбекистанской столицы предложил президент Международного комитета игр (МКИ) Владимир Максимов.Как сообщает пресс-служба столичного хокимията, Владимир Максимов совместно с генеральным секретарем МКИ встретился во вторник с хокимом Ташкента Жахонгиром Артикходжаевым и другими официальными лицами.На встрече организаторы уличных игр "Дети Азии" рассказали о новом проекте состязаний, который комитет планирует реализовать уже в следующем году. Согласно проекту, город, принимающий игры, может предложить в дополнение к пяти основным уличным играм в программе состязаний до трех видов национальных игр.Прием заявок от городов для проведения игр 2023 года начнется уже в сентябре и завершится в декабре.Международный комитет игр "Дети Азии" начал свою работу 10 лет назад. В рамках ежегодных игр проходят соревнования по баскетболу, брейкингу, воркауту, скейтбордингу и граффити для детей и подростков из 45 стран.Читайте также: Вторые по числу медалей: как Узбекистан выступил на "Детях Азии" — инфографика
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/06/27829071_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_ded1adb15bb5e32a15e3da1b3a5eae96.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан ташкент уличные игры "дети азии" международный комитет игр президент владимир максимов хоким ташкента жахонгир артикходжаев национальные игры баскетбол брейкинг воркаут граффити дети подростки скейтбординг
узбекистан ташкент уличные игры "дети азии" международный комитет игр президент владимир максимов хоким ташкента жахонгир артикходжаев национальные игры баскетбол брейкинг воркаут граффити дети подростки скейтбординг

Ташкент может стать местом проведения игр "Дети Азии"

08:02 07.09.2022
© Пресс-служба хокимията г. ТашкентВстреча хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева с президентом Международного комитета игр "Дети Азии" Владимиром Максимовым
Встреча хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева с президентом Международного комитета игр Дети Азии Владимиром Максимовым - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2022
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Новый формат проведения состязаний организаторы игр обсудили с властями столицы Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Ташкент может стать местом проведения состязаний по уличным играм "Дети Азии". Подать соответствующую заявку руководству узбекистанской столицы предложил президент Международного комитета игр (МКИ) Владимир Максимов.
Как сообщает пресс-служба столичного хокимията, Владимир Максимов совместно с генеральным секретарем МКИ встретился во вторник с хокимом Ташкента Жахонгиром Артикходжаевым и другими официальными лицами.
На встрече организаторы уличных игр "Дети Азии" рассказали о новом проекте состязаний, который комитет планирует реализовать уже в следующем году. Согласно проекту, город, принимающий игры, может предложить в дополнение к пяти основным уличным играм в программе состязаний до трех видов национальных игр.
Прием заявок от городов для проведения игр 2023 года начнется уже в сентябре и завершится в декабре.
Международный комитет игр "Дети Азии" начал свою работу 10 лет назад. В рамках ежегодных игр проходят соревнования по баскетболу, брейкингу, воркауту, скейтбордингу и граффити для детей и подростков из 45 стран.
Читайте также: Вторые по числу медалей: как Узбекистан выступил на "Детях Азии" — инфографика
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0