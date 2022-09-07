https://uz.sputniknews.ru/20220907/tashkent-mojet-stat-mestom-provedeniya-igr-deti-azii-27836687.html

Ташкент может стать местом проведения игр "Дети Азии"

Ташкент может стать местом проведения игр "Дети Азии"

Новый формат проведения состязаний организаторы игр обсудили с властями столицы Узбекистана.

2022-09-07T08:02+0500

2022-09-07T08:02+0500

2022-09-07T08:02+0500

спорт

узбекистан

ташкент

соревнования

игры

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ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Ташкент может стать местом проведения состязаний по уличным играм "Дети Азии". Подать соответствующую заявку руководству узбекистанской столицы предложил президент Международного комитета игр (МКИ) Владимир Максимов.Как сообщает пресс-служба столичного хокимията, Владимир Максимов совместно с генеральным секретарем МКИ встретился во вторник с хокимом Ташкента Жахонгиром Артикходжаевым и другими официальными лицами.На встрече организаторы уличных игр "Дети Азии" рассказали о новом проекте состязаний, который комитет планирует реализовать уже в следующем году. Согласно проекту, город, принимающий игры, может предложить в дополнение к пяти основным уличным играм в программе состязаний до трех видов национальных игр.Прием заявок от городов для проведения игр 2023 года начнется уже в сентябре и завершится в декабре.Международный комитет игр "Дети Азии" начал свою работу 10 лет назад. В рамках ежегодных игр проходят соревнования по баскетболу, брейкингу, воркауту, скейтбордингу и граффити для детей и подростков из 45 стран.Читайте также: Вторые по числу медалей: как Узбекистан выступил на "Детях Азии" — инфографика

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