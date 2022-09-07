https://uz.sputniknews.ru/20220907/uzgidromet-soobschil-o-pogode-na-segodnya-27838439.html

Узгидромет сообщил о погоде на сегодня

Узгидромет сообщил о погоде на сегодня

О прогнозе погоды на сегодня читайте в материале.

2022-09-07T09:30+0500

2022-09-07T09:30+0500

2022-09-07T09:30+0500

общество

погода

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Сегодня днем на территории Узбекистана сохранится сухая и малооблачная погода, сообщает Узгидромет.По Каракалпакстану во второй половине дня местами пройдет дождь, ожидается гроза. По северу и пустынной зоне возможно усиление ветра до 15-20 м/с, местами с пыльным поземком. Воздух прогреется до 34-39 градусов.В Ташкенте малооблачно. Ветер 5-10 м/с. Максимальная температура воздуха составит 36-38 градусов.По горным районам республики дождей не ожидается. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха составит 27-32 градуса.Читайте также:Ташкент может стать местом проведения игр "Дети Азии"

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