https://uz.sputniknews.ru/20220907/uzgidromet-soobschil-o-pogode-na-segodnya-27838439.html
Узгидромет сообщил о погоде на сегодня
Узгидромет сообщил о погоде на сегодня
О прогнозе погоды на сегодня читайте в материале.
2022-09-07T09:30+0500
2022-09-07T09:30+0500
2022-09-07T09:30+0500
общество
погода
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Сегодня днем на территории Узбекистана сохранится сухая и малооблачная погода, сообщает Узгидромет.По Каракалпакстану во второй половине дня местами пройдет дождь, ожидается гроза. По северу и пустынной зоне возможно усиление ветра до 15-20 м/с, местами с пыльным поземком. Воздух прогреется до 34-39 градусов.В Ташкенте малооблачно. Ветер 5-10 м/с. Максимальная температура воздуха составит 36-38 градусов.По горным районам республики дождей не ожидается. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха составит 27-32 градуса.Читайте также:Ташкент может стать местом проведения игр "Дети Азии"
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прогноз погоды в узбекистане какая погода будет ожидается сегодня в ташкенте новости узгидромет сколько градусов днем максимально
прогноз погоды в узбекистане какая погода будет ожидается сегодня в ташкенте новости узгидромет сколько градусов днем максимально
Узгидромет сообщил о погоде на сегодня
О прогнозе погоды на сегодня читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
Сегодня днем на территории Узбекистана сохранится сухая и малооблачная погода, сообщает Узгидромет
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По Каракалпакстану во второй половине дня местами пройдет дождь, ожидается гроза. По северу и пустынной зоне возможно усиление ветра до 15-20 м/с, местами с пыльным поземком. Воздух прогреется до 34-39 градусов.
В Ташкенте малооблачно. Ветер 5-10 м/с. Максимальная температура воздуха составит 36-38 градусов.
По горным районам республики дождей не ожидается. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха составит 27-32 градуса.