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В руководящих кадрах не будет случайных людей — Агентство госслужбы

В руководящих кадрах не будет случайных людей — Агентство госслужбы

761 государственный служащий принят в Национальный кадровый резерв.

2022-09-07T11:27+0500

2022-09-07T11:27+0500

2022-09-07T11:33+0500

общество

узбекистан

кадры

руководитель

госслужащие

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Стартовали курсы дистанционного обучения для государственных служащих. Кандидатов для специальной программы отобрали из 2500 человек. Об этом сообщила пресс-служба Агентства госслужбы при президенте.Система подготовки лидеров разработана на основе сочетания передового зарубежного опыта и отечественной практики. "Цель проекта – не допустить случайных людей в руководящих кадрах, сформировать резерв профессионально подготовленных и эффективных лидеров на республиканском, отраслевом и региональном уровнях", - говорится в сообщении Агентства.Специальная рабочая группа при сотрудничестве с органами местного самоуправления протестировала около 2500 кандидатов.Тесты были направлены на определение знаний и интеллектуального потенциала, а также личностных качеств и психологического состояния кандидатов.После этапа собеседования из 1300 кандидатов в кадровый резерв отобрали 761 человек. То есть на 246 вакантных должностей приходится в среднем по 3 кандидата.Для них Агентство по развитию государственной службы запустило онлайн-курсы обучения, которые нацелены на повышение знаний кандидатов в социально-экономической, политической и правовой сферах, а также лидерских качеств.Также для кандидатов организовали традиционное обучение в регионах, практику в министерствах и ведомствах, а также зарубежные стажировки.Национальный кадровый резерв создан в целях обеспечения стабильности и качества управленческих кадров государственной гражданской службы, повышения профессиональных компетенций государственных гражданских служащих, продвижения по службе.Читайте также:Узбекистанских авиастроителей пригласили на учебу в Россию

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