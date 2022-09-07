https://uz.sputniknews.ru/20220907/vladimir-norov-posetit-saudovskuyu-araviyu-27836814.html

Владимир Норов посетит Саудовскую Аравию

Владимир Норов посетит Саудовскую Аравию

В Эр-Рияде делегация Узбекистана примет участие во встрече министров арабских государств и Центральной Азии.

2022-09-07T08:35+0500

2022-09-07T08:35+0500

2022-09-07T08:35+0500

политика

владимир норов

саудовская аравия

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ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. И.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов посетит Саудовскую Аравию, сообщает пресс-служба МИД республики.В Эр-Рияде узбекистанская делегация 7 сентября примет участие в первой министерской встрече Стратегического диалога "Совет сотрудничества арабских государств Залива – Центральная Азия".Кроме того, представители Узбекистана проведут ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами.Читайте также: ШОС нужно продумать разные варианты развития – эксперты

саудовская аравия

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эр-рияд саудовская аравия и.о. министра иностранных дел узбекистана владимир норов делегация официальный визит участие встреча стратегического диалога "совет сотрудничества арабских государств залива – центральная азия" двусторонние встречи