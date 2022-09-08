https://uz.sputniknews.ru/20220908/kak-sozdat-blagopriyatnye-usloviya-raboty-dlya-lyudey-s-ogranichennymi-vozmojnostyami-27896323.html

Как создать благоприятные условия работы для людей с ограниченными возможностями

Как создать благоприятные условия работы для людей с ограниченными возможностями

118 тыс. инвалидов получили рекомендации по трудоустройству, получению образования.

2022-09-08T20:57+0500

2022-09-08T20:57+0500

2022-09-08T20:57+0500

общество

инвалиды

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. На брифинге в АИМК Умарали Назарматов, начальник Республиканской инспекции медико-социальной экспертизы рассказал о том, как помочь людям с ограниченными возможностями устроиться на подходящую работу и какие условия должны создаваться на рабочих местах.Правительство разработало перечень профессий и должностей, рекомендованных для лиц с инвалидностью, исходя из состояния их здоровья. В классификаторе 649 профессий и специальностей по 70 видам трудовой деятельности.Центры содействия занятости и работодатели должны будут учитывать их при выдаче направлений лицам с инвалидностью. В прошлом году около 118 тысяч инвалидов получили рекомендации по трудоустройству, получению образования и профессиональному обучению.В частности, это – водитель электро- и автотележек, инспектор Народной приемной президента, врач-специалист, эксперт, товаровед. В зависимости от вида заболевания приведены соответствующие профессии и должностей, к которым допускаются лица с инвалидностью.Для того чтобы помочь предприятиям адаптировать рабочие места для людей с инвалидностью, разработаны специальные рекомендации. К примеру, к ним относятся оснащение необходимым оборудованием и рабочими принадлежностями, создание санитарно-бытовых и специальных комнат и устройств.Людям с ограниченными возможностями рекомендуется работа в условиях легкой степени физической нагрузки, легкого или среднего нервно-психического напряжения, поднятие тяжести для мужчин – не более 5 кг за раз, для женщин – 3 кг.С учетом рекомендаций также будет проводиться профессиональная подготовка, переподготовка и профессиональное обучение с учетом их интересов.За счет обеспечения занятости люди с инвалидностью интегрируются в общество, а их семьи получают дополнительный доход.Читайте также:В Узбекистане утвердили порядок выделения субсидий молодым людям с инвалидностью

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