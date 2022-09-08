https://uz.sputniknews.ru/20220908/mchs-vypustilo-ekstrennoe-preduprejdenie-o-pogode-27880150.html

МЧС выпустило экстренное предупреждение о погоде

МЧС выпустило экстренное предупреждение о погоде

Про изменение погоды в Узбекистане читайте в нашем материале.

2022-09-08T14:06+0500

2022-09-08T14:06+0500

2022-09-08T14:06+0500

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. На территорию республики 10-12 сентября произойдет вторжение слабовлажного и прохладного воздуха с районов Поволжья. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.С 10 по 12 сентября в стране местами усилится ветер до 15-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.В воскресенье, 11 сентября, по Сурхандарьинской области и областям Ферганской долины порывы ветра местами могут достигать 20-23 м/с.11 сентября по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям, а 12 сентября по областям Ферганской долины пройдет небольшой дождь. В горных районах Узбекистана также ожидаются осадки, в высокогорьях дождь может перейти в снег.11-12 сентября по большей части территории республики столбик термометра ночью опустится до 10-13 градусов, днем воздух прогреется до 25-28 градусов.Читайте также:В Ташкенте появится первый в ЦА кинокластер — подробности

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мчс выпустило экстренное предупреждение о погоде прогноз погоды в узбекистане на эту неделю сколько градусов максимально днем ночью когда будет дождь где ветер холод