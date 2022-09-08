https://uz.sputniknews.ru/20220908/v-tashkente-poyavitsya-pervyy-v-tsa-kinoklaster--podrobnosti-27880681.html

В Ташкенте появится первый в ЦА кинокластер — подробности

В Ташкенте появится первый в ЦА кинокластер — подробности

Раскрыты подробности самого ожидаемого культурного события этой осени.

2022-09-08T12:04+0500

2022-09-08T12:04+0500

2022-09-08T12:04+0500

культура

ташкент

ташкентский кинофестиваль

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В ходе Ташкентского кинофестиваля в столице презентуют первый в Центральной Азии кинокластер, созданный на базе Дома кинематографистов.Об этом стало известно в рамках состоявшейся в Ташкенте пресс-конференции, посвященной старту XIV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути", который состоится 13-18 сентября, сообщает корреспондент Sputnik.В главном зале кинокластера размещен самый масштабный прокатный экран в странах СНГ, демонстрирующий картинку в формате DCP. Здесь открылись еще три зала, где установлены экраны, также транслирующие фильмы в формате DCP. Построена летняя площадка, рассчитанная на 500 человек. Созданы два тренинговых центра и медиацентр. За один раз кластер может принять свыше 3 500 человек. "Мы верим, что условия, созданные в Новом Узбекистане, поспособствуют созданию значимых международных проектов с известными мировыми кинопроизводителями", — поделился Фирдавс Абдухаликов, Генеральный директор XIV Ташкентского Международного кинофестиваля.По информации организаторов, Ташкентский кинофестиваль примет порядка 500 деятелей киноискусства, актеров и актрис, режиссеров и кинооператоров, продюсеров и кинокритиков, ученых киноведов из 40 стран мира. В рамках международного события будут показаны 150 художественных, документальных и короткометражных фильмов от мировых производителей. В дни фестиваля пройдет свыше 20 масштабных мероприятий, касающихся кинопроизводства, образования, демонстрации кинолент, съемочного процесса фильмов.Кроме того, в рамках мероприятия пройдут "Дни кино стран ШОС" и "Кинофорум стран ШОС" приуроченные к саммиту лидеров стран-членов ШОС, который пройдет с 15 по 16 сентября этого года в Самарканде.Кинофестиваль посетят такие звезды кинематографа, как Такеши Китано, Арманд Ассанте, Бурак Озчевит, Сергей Безруков и многие другие. В рамках кинофестиваля состоятся творческие встречи с культовыми режиссерами, актерами и другими выдающимися кинематографистами современности.Также на мероприятии пройдут круглые столы, бизнес-переговоры, подписание меморандумов о сотрудничестве с киноорганизациями и кинематографистами из разных стран.Читайте также:Известный российский телеведущий представит фильм об Узбекистане

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