https://uz.sputniknews.ru/20220908/minstroy-primet-uchastie-vo-vsemirnom-chempionate-stroiteley-27874632.html

Минстрой примет участие во всемирном чемпионате строителей

Минстрой примет участие во всемирном чемпионате строителей

Делегация Узбекистана посетит Казань, где пройдет Межправительственный совет по сотрудничеству в строительной сфере.

2022-09-08T12:35+0500

2022-09-08T12:35+0500

2022-09-08T12:57+0500

общество

казань

министерство строительства

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ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Делегация Министерства строительства примет участие в заседании Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности, которое состоится в Казани 7 октября. Заседание пройдет в рамках II Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства (World Construction Championship).Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в оргкомитете II Международного строительного чемпионата.В заседании примут участие главы строительных министерств и ведомств, делегации из стран-участниц СНГ: России, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ.Участники обсудят актуальные проблемы строительного комплекса, включая стратегию развития и совершенствование системы ценообразования строительной отрасли, а также вопросы, связанные разработкой проекта Технического регламента ЕАЭС "О безопасности строительных материалов и изделий".Цель II Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства World Construction Championship - расширить экономическую интеграцию России и стран Евразийского экономического союза в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства.В этом году в Чемпионате примут участие представители 27 стран. Помимо основных наград победители Чемпионата получат специальный приз от АНО "Россия — страна возможностей" – путешествие по России.Результаты будут подводиться в двух зачётах по 20 номинациям.Мероприятие учреждено Минстроем России и Госкорпорацией "Росатом" 20 февраля 2020 года. Первый Чемпионат прошёл в 2021 году в Сочи. В соревновательной части мероприятия приняли участие специалисты 34 компаний, реализующих крупномасштабные промышленные объекты в России и мире.Читайте также: Узбекистан примет участие в Совете по культурному сотрудничеству СНГ

казань

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Рамиз Бахтияров

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Рамиз Бахтияров

министерство строителей межправительственный совет по сотрудничеству в области строительства международный чемпионат профессионального мастерства в сфере строительства world construction championship