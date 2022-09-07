https://uz.sputniknews.ru/20220907/uzbekistan-primet-uchastie-v-sovete-po-kulturnomu-sotrudnichestvu-sng-27848889.html

Узбекистан примет участие в Совете по культурному сотрудничеству СНГ

Узбекистан примет участие в Совете по культурному сотрудничеству СНГ

В заседании совета примут участие представители 9 стран.

2022-09-07T14:09+0500

2022-09-07T14:09+0500

2022-09-07T14:09+0500

политика

узбекистан

культура

сотрудничество

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/07/27848608_0:147:1018:720_1920x0_80_0_0_70b7b6654bc55bc456048bdaced6d638.jpg

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Представители Узбекистана примут участие в ХХХVII заседании Совета по культурному сотрудничеству стран – участниц СНГ, передает пресс-служба Министерства культуры и спорта Казахстана.По данным пресс-службы, заседание будет проходить с 8 по 9 сентября Национальном музее Казахстана. Кроме Узбекистана в мероприятии примут участие представители еще восьми стран, среди которых Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, Туркменистан и Армения.В ходе заседания участники рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, а также ход работы главных проектов и мероприятий, принятых в сфере культуры среди стран СНГ.Ранее стало известно, что главы МВД Узбекистана и стран СНГ примут участие в заседании в Чолпон-Ате. Читайте также:Лебедев: очень важно, чтобы молодежь стран СНГ чувствовала общностьПатрушев и Махмудов обсудили Украину и попытки создания напряженности в СНГ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан примет участие в хххvii заседании совета по культурному сотрудничеству снг совет по культурному сотрудничеству кто будет кто участвует какие страны где пройдет цель задачи когда новости культуры новость казахстан