https://uz.sputniknews.ru/20220908/mirziyoev-obratilsya-k-uchastnikam-sammita-jenschin-rukovoditeley-parlamentov-27878935.html

Мирзиёев обратился к участникам саммита женщин-руководителей парламентов

Мирзиёев обратился к участникам саммита женщин-руководителей парламентов

Обращение главы Узбекистана к участникам саммита зачитал пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

2022-09-08T09:57+0500

2022-09-08T09:57+0500

2022-09-08T10:27+0500

политика

саммит

шавкат мирзиёев

парламент

шерзод асадов

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к участникам 14-го саммита женщин-руководителей парламентов стран Межпарламенсткого союза, который стартовал сегодня в Ташкенте. Обращение главы государства зачитал его пресс-секретарь Шерзод Асадов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Мирзиёев поприветствовал участников саммита и отметил, что встреча в подобном формате впервые проводится в республике, тем самым это свидетельствует о признании мировым сообществом результатов демократических преобразований, в том числе в области развития парламентаризма и гендерной политики.Он также сообщил, что повестка дня нынешнего форума актуальна и отражает рост статуса женщин в общественно-политической и социально-экономической жизни, а также роли женщин в решении важнейших задач на национальном и международном уровнях.Глава государства рассказал, что в стране создаются необходимые условия для широкого и активного участия женщин в государственном управлении и общественной жизни. Он сообщил, что за последние годы в Узбекистане приняли более 40 нормативно-правовых актов по обеспечению прав, свобод и законных интересов женщин. По его словам, результатом этих мер является рост количества женщин, которые занимают руководящие должности в системе государственного управления.В заключение приветственной речи Мирзиёев пожелал всем участникам саммита плодотворной работы и успехов.Читайте также:

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мирзиёев обратился к участникам саммита женщин-руководителей парламентов обращение главы узбекистана к участникам саммита зачитал пресс-секретарь президента шерзод асадов биография