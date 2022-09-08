https://uz.sputniknews.ru/20220908/na-uzbekskom-vstupil-v-silu-novyy-zakon-o-reklame-27854590.html

На узбекском: вступил в силу новый закон о рекламе

На узбекском: вступил в силу новый закон о рекламе

Про новый закон о рекламе читайте в материале.

2022-09-08T16:03+0500

2022-09-08T16:03+0500

2022-09-08T16:03+0500

общество

узбекистан

реклама

новый закон

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. С сегодняшнего дня в Узбекистане вступил в силу новый закон о рекламе. Он предусматривает, что реклама, распространяемая на территории страны, должна быть на государственном языке.Председатель комитета по инновационному развитию, информационной политике и информационным технологиям Законодательной палаты Олий Мажлиса Ильхом Абдуллаев в интервью корреспонденту Sputnik рассказал о новом законе.По словам эксперта, с сегодняшнего дня реклама, распространяемая на территории Узбекистана, должна соответствовать требованиям нового закона."То есть создаваемый рекламный продукт должен быть на государственном языке. В продвижении рекламного продукта важно, чтобы он продвигался без дискриминации по отношению к другим брендовым носителям, и чтобы он был признан качественным и полезным", — сказал эксперт.На данный момент в любой рекламе есть три основных субъекта: заказчик, исполнитель и распространитель. Согласно новому закону, все они будут связаны между собой хозяйственными договорами.В "Геотаргетинговой рекламе" рекламная продукция должна быть создана на узбекском языке на территории страны. Затем, согласно мировым стандартам, ее можно будет распространять и на других языках. В социальных сетях также требуется распространять рекламу на государственном языке.Например, если предприниматель заказывает рекламу стирального порошка у международной компании, эта компания подготовит рекламный продукт и продаст его для распространения в Интернете. Но если предприниматель хочет, чтобы реклама появилась в узбекском сегменте Интернета, то ее надо будет перевести на узбекский язык.По словам Абдуллаева, если рекламный продукт производится для привлечения внимания узбекистанцев, то один субъект должен быть резидентом Узбекистана. Это обеспечивает честную работу между хозяйствующими субъектами."То есть, если компания, производящая иностранный рекламный продукт, хочет распространять его на территории республики, одна из сторон (заказчик, исполнитель или распространитель — Sputnik) должна быть из Узбекистана", — объяснил эксперт.Напомним: 7 июня текущего года президент Узбекистана подписал закон "О рекламе", а 8 сентября этот закон вступил в силу.Читайте также:В Узбекистане обновили закон о рекламе

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