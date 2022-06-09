https://uz.sputniknews.ru/20220609/v-uzbekistane-obnovili-zakon-o-reklame-25150445.html

В Узбекистане обновили закон о рекламе

В Узбекистане обновили закон о рекламе

Документ заменит ныне действующий закон, который приняли в 1998 году, и вступит в силу в сентябре.

2022-06-09T11:35+0500

2022-06-09T11:35+0500

2022-06-09T11:35+0500

общество

закон

реклама

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ТАШКЕНТ, 9 июня - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал закон "О рекламе" в новой редакции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.Документ вступит в силу спустя три месяца после опубликования и заменит ныне действующий закон от 1998 года.В новом законе закреплены такие запреты, как реклама товаров в образовательных материалах: учебниках, и, школьных тетрадях и дневниках; отображение в рекламе цен в иностранной валюте; реклама информационной продукции без возрастной маркировки; использование в материалах образов, форм и выражений, противоречащих национальным и семейным обычаям, а также общепринятым нормам поведения и духовности.Помимо того, в целях защиты несовершеннолетних закон также запрещает: показывать в рекламе подростков в опасных ситуациях либо совершение ими рискованных для их жизни и здоровья поступков; выказывать неуважения родителям и воспитателям; реклама на предназначенных для школьников телеканалах, в теле- и радиопрограммах товаров, запрещенных к употреблению несовершеннолетними.Также законом запрещается привлекать для рекламы лекарств знаменитостей и медработников либо внешне похожих на них лиц.В документе отмечается, что суммарная продолжительность рекламы на телеканалах, ТВ, видео, в программах не может превышать 20% за один час эфирного времени. Телепередачи продолжительностью менее 10 минут нельзя прерывать рекламой и показывать вместе с рекламой.Новый закон вступит в силу с сентября.Ранее поправки в закон "О рекламе" обсудили в Комитете по вопросам информационной политики и обеспечения открытости в государственных органах Сената Олий Мажлиса.Читайте также: В Узбекистане поддержат надомный труд

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