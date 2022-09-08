https://uz.sputniknews.ru/20220908/narbaeva-prizvala-preodolet-krizisy-vyzvannye-pandemiey-27879104.html

Нарбаева призвала преодолеть кризисы, вызванные пандемией

Нарбаева призвала преодолеть кризисы, вызванные пандемией

В Ташкентском саммите принимают участие более 120 парламентариев из 16 стран.

2022-09-08T10:13+0500

2022-09-08T10:13+0500

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политика

саммит

ташкент

танзила нарбаева

кризис

пандемия

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Благодаря реализации Стратегического плана Межпарламентского союза на 2017–2021 годы число женщин-парламентариев в мире за последние пять лет выросло с 23,4% до 26%.Об этом рассказала Танзила Нарбаева на проходящем в Ташкенте 14-ом саммите женщин-руководителей парламентов стран Межпарламентского союза, передает корреспондент Sputnik.В последние годы практически во всех странах мира из-за пандемии наблюдаются сокращение торгово-экономических связей, увеличение рисков в различных сферах общественной жизни, сокращение объемов производства, рост уровня безработицы.В настоящее время как никогда актуальным является вопрос объединения усилий международного сообщества по стабилизации, ускорению процесса восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией."В этом смысле хочу особо отметить, что все темы повестки дня сегодняшней конференции чрезвычайно актуальны, имеют большое значение для дальнейшей судьбы стран мира.При этом она подчеркнула, что в таких тяжелых условиях, благодаря совместным усилиям международного сообщества, доброжелательности друг к другу, ситуация значительно улучшилась. Однако, когда пандемия все еще продолжается, ее осложнения еще не устранены, в таких условиях реализация совместных проектов и дальнейшее совершенствование законодательства, международных стандартов и норм остается требованием времени.В Ташкентском саммите принимают участие более 120 парламентариев из 16 государств.Напомним: в Ташкенте стартовал 14-й саммит женщин-руководителей парламентов стран Межпарламентского союза.В нем участвуют председатель Сената Танзила Нарбаева, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Галина Карелова и другие женщины-парламентарии.Участники встречи обсудят тему: "Парламентское лидерство: Прогнозирование рисков для более эффективного обеспечения устойчивости и процветания". В частности, стороны рассмотрят устранение рисков, препятствующих глобальному восстановлению после пандемии.Саммит продолжит работу до девятого сентября.Читайте также:Мирзиёев обратился к участникам саммита женщин-руководителей парламентов

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