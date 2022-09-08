https://uz.sputniknews.ru/20220908/narbaeva-prizvala-preodolet-krizisy-vyzvannye-pandemiey-27879104.html
Нарбаева призвала преодолеть кризисы, вызванные пандемией
Нарбаева призвала преодолеть кризисы, вызванные пандемией
В Ташкентском саммите принимают участие более 120 парламентариев из 16 стран.
2022-09-08T10:13+0500
2022-09-08T10:13+0500
2022-09-08T10:26+0500
политика
саммит
ташкент
танзила нарбаева
кризис
пандемия
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Благодаря реализации Стратегического плана Межпарламентского союза на 2017–2021 годы число женщин-парламентариев в мире за последние пять лет выросло с 23,4% до 26%.Об этом рассказала Танзила Нарбаева на проходящем в Ташкенте 14-ом саммите женщин-руководителей парламентов стран Межпарламентского союза, передает корреспондент Sputnik.В последние годы практически во всех странах мира из-за пандемии наблюдаются сокращение торгово-экономических связей, увеличение рисков в различных сферах общественной жизни, сокращение объемов производства, рост уровня безработицы.В настоящее время как никогда актуальным является вопрос объединения усилий международного сообщества по стабилизации, ускорению процесса восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией."В этом смысле хочу особо отметить, что все темы повестки дня сегодняшней конференции чрезвычайно актуальны, имеют большое значение для дальнейшей судьбы стран мира.При этом она подчеркнула, что в таких тяжелых условиях, благодаря совместным усилиям международного сообщества, доброжелательности друг к другу, ситуация значительно улучшилась. Однако, когда пандемия все еще продолжается, ее осложнения еще не устранены, в таких условиях реализация совместных проектов и дальнейшее совершенствование законодательства, международных стандартов и норм остается требованием времени.В Ташкентском саммите принимают участие более 120 парламентариев из 16 государств.Напомним: в Ташкенте стартовал 14-й саммит женщин-руководителей парламентов стран Межпарламентского союза.В нем участвуют председатель Сената Танзила Нарбаева, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Галина Карелова и другие женщины-парламентарии.Участники встречи обсудят тему: "Парламентское лидерство: Прогнозирование рисков для более эффективного обеспечения устойчивости и процветания". В частности, стороны рассмотрят устранение рисков, препятствующих глобальному восстановлению после пандемии.Саммит продолжит работу до девятого сентября.Читайте также:Мирзиёев обратился к участникам саммита женщин-руководителей парламентов
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танзила нарбаева призвала преодолеть кризис вызванные пандемией ташкент саммит женщин парламентариев последние новости заявления главное основное ключевые
танзила нарбаева призвала преодолеть кризис вызванные пандемией ташкент саммит женщин парламентариев последние новости заявления главное основное ключевые
Нарбаева призвала преодолеть кризисы, вызванные пандемией
10:13 08.09.2022 (обновлено: 10:26 08.09.2022)
В Ташкентском саммите принимают участие более 120 парламентариев из 16 государств.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Благодаря реализации Стратегического плана Межпарламентского союза на 2017–2021 годы число женщин-парламентариев в мире за последние пять лет выросло с 23,4% до 26%.
Об этом рассказала Танзила Нарбаева на проходящем в Ташкенте 14-ом саммите женщин-руководителей парламентов стран Межпарламентского союза, передает корреспондент Sputnik.
"Сегодня обостряются различные конфликты, появляются новые риски и столкновения, никто не может предсказать, какой политико-экономический порядок будет преобладать в мире в ближайшем будущем", - отметила она.
В последние годы практически во всех странах мира из-за пандемии наблюдаются сокращение торгово-экономических связей, увеличение рисков в различных сферах общественной жизни, сокращение объемов производства, рост уровня безработицы.
В настоящее время как никогда актуальным является вопрос объединения усилий международного сообщества по стабилизации, ускорению процесса восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией.
"В этом смысле хочу особо отметить, что все темы повестки дня сегодняшней конференции чрезвычайно актуальны, имеют большое значение для дальнейшей судьбы стран мира.
"По данным авторитетных международных организаций, именно женщины больше всего пострадали во время пандемии. В частности, 5% женщин, работающих на рынке труда, остались без работы. В связи со сложной ситуацией в семьях, участились случаи насилия в отношении женщин, резко ухудшилось их социальное и экономическое положение, возросло количество преступлений и правонарушений",- отметила Танзила Нарбаева.
При этом она подчеркнула, что в таких тяжелых условиях, благодаря совместным усилиям международного сообщества, доброжелательности друг к другу, ситуация значительно улучшилась. Однако, когда пандемия все еще продолжается, ее осложнения еще не устранены, в таких условиях реализация совместных проектов и дальнейшее совершенствование законодательства, международных стандартов и норм остается требованием времени.
"Исходя из этого, на сегодняшнем саммите мы поставили перед собой цель выработать конструктивные предложения по преодолению серьезных социальных и экономических кризисов, вызванных пандемией, в частности, новых рисков, определить действенные меры по их совместной реализации",- отметила председатель Сената.
В Ташкентском саммите принимают участие более 120 парламентариев из 16 государств.
Напомним: в Ташкенте стартовал 14-й саммит женщин-руководителей парламентов стран Межпарламентского союза.
В нем участвуют председатель Сената Танзила Нарбаева, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Галина Карелова и другие женщины-парламентарии.
Участники встречи обсудят тему: "Парламентское лидерство: Прогнозирование рисков для более эффективного обеспечения устойчивости и процветания". В частности, стороны рассмотрят устранение рисков, препятствующих глобальному восстановлению после пандемии.
Саммит продолжит работу до девятого сентября.