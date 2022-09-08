https://uz.sputniknews.ru/20220908/rossiyskie-zvezdy-provedut-master-klassy-dlya-kinematografistov-uzbekistana-27889200.html
Российские звезды проведут мастер-классы для кинематографистов Узбекистана
Российские звезды проведут мастер-классы для кинематографистов Узбекистана
Раскрыты подробности самого ожидаемого культурного события этой осени.
2022-09-08T16:35+0500
2022-09-08T16:35+0500
2022-09-08T16:35+0500
культура
узбекистан
мастер-класс
кино
кинематограф
ташкентский кинофестиваль
россия
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Известные российские кинодеятели в рамках Ташкентского кинофестиваля проведут практические занятия для молодых кинематографистов Узбекистана.Об этом стало известно в рамках состоявшейся в Ташкенте пресс-конференции, посвященной старту XIV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути", который состоится 13-18 сентября, сообщает корреспондент Sputnik.Около 40 спикеров из разных стран в ходе образовательного блока проведут более 50 практических занятий, где поделятся богатым творческим опытом и дадут практические рекомендации по созданию успешных кинофильмов.Наставниками образовательной программы в 2022 году станут звезды российского кинематографа Тимур Бекмамбетов, Сергей Безруков, Владимир Хотиненко, Жора Крыжовников, Гоша Куценко, Артем Михалков, Сергей Пускепалес и многие другие."Образовательная программа будет поделена на тематические секции, предназначенные для профессионалов разных специальностей — режиссеров, актеров, художников, операторов, драматургов, продюсеров и аниматоров", - рассказала продюсер компании Bazilevs Татьяна Мищенко на пресс-конференции, посвященной старту XIV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути".Все творческие встречи будут проходить в комфортных условиях с применением высокотехнологичного оборудования. Прогресс и технологии также станут отдельной темой для обсуждения в рамках Screenlife-панели обновленной образовательной программы.Ярким событием панели для аниматоров будет презентация анимационного проекта "Ходжа Насреддин" продюсера Тимура Бекмамбетова. Также режиссер проведет презентацию полнометражного экшн-фильма "Кырк-кыз", основанного на легенде о сорока отважных девушках-амазонках, отстоявших в сражении одноименную крепость.Читайте также:В Ташкенте презентуют первый в ЦА кинокластер — подробности
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российские звезды кино проведут мастер классы для молодых кинематографистов узбекистана кинозвезды ташкентский кинофестиваль новости заявления что ожидается будет на фестивале подробности кто приедет из россии когда культура
российские звезды кино проведут мастер классы для молодых кинематографистов узбекистана кинозвезды ташкентский кинофестиваль новости заявления что ожидается будет на фестивале подробности кто приедет из россии когда культура
Российские звезды проведут мастер-классы для кинематографистов Узбекистана
Организаторы фестиваля раскрыли подробности самого ожидаемого культурного события этой осени.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Известные российские кинодеятели в рамках Ташкентского кинофестиваля проведут практические занятия для молодых кинематографистов Узбекистана.
Об этом стало известно в рамках состоявшейся в Ташкенте пресс-конференции, посвященной старту XIV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути", который состоится 13-18 сентября, сообщает корреспондент Sputnik.
Около 40 спикеров из разных стран в ходе образовательного блока проведут более 50 практических занятий, где поделятся богатым творческим опытом и дадут практические рекомендации по созданию успешных кинофильмов.
Наставниками образовательной программы в 2022 году станут звезды российского кинематографа Тимур Бекмамбетов, Сергей Безруков, Владимир Хотиненко, Жора Крыжовников, Гоша Куценко, Артем Михалков, Сергей Пускепалес и многие другие.
"Образовательная программа будет поделена на тематические секции, предназначенные для профессионалов разных специальностей — режиссеров, актеров, художников, операторов, драматургов, продюсеров и аниматоров", - рассказала продюсер компании Bazilevs Татьяна Мищенко на пресс-конференции, посвященной старту XIV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути".
Все творческие встречи будут проходить в комфортных условиях с применением высокотехнологичного оборудования. Прогресс и технологии также станут отдельной темой для обсуждения в рамках Screenlife-панели обновленной образовательной программы.
Ярким событием панели для аниматоров будет презентация анимационного проекта "Ходжа Насреддин" продюсера Тимура Бекмамбетова. Также режиссер проведет презентацию полнометражного экшн-фильма "Кырк-кыз", основанного на легенде о сорока отважных девушках-амазонках, отстоявших в сражении одноименную крепость.