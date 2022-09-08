https://uz.sputniknews.ru/20220908/rossiyskie-zvezdy-provedut-master-klassy-dlya-kinematografistov-uzbekistana-27889200.html

Российские звезды проведут мастер-классы для кинематографистов Узбекистана

Российские звезды проведут мастер-классы для кинематографистов Узбекистана

Раскрыты подробности самого ожидаемого культурного события этой осени.

2022-09-08T16:35+0500

2022-09-08T16:35+0500

2022-09-08T16:35+0500

культура

узбекистан

мастер-класс

кино

кинематограф

ташкентский кинофестиваль

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/08/27882622_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_3c2427676207e3441ea025dd5e932075.jpg

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Известные российские кинодеятели в рамках Ташкентского кинофестиваля проведут практические занятия для молодых кинематографистов Узбекистана.Об этом стало известно в рамках состоявшейся в Ташкенте пресс-конференции, посвященной старту XIV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути", который состоится 13-18 сентября, сообщает корреспондент Sputnik.Около 40 спикеров из разных стран в ходе образовательного блока проведут более 50 практических занятий, где поделятся богатым творческим опытом и дадут практические рекомендации по созданию успешных кинофильмов.Наставниками образовательной программы в 2022 году станут звезды российского кинематографа Тимур Бекмамбетов, Сергей Безруков, Владимир Хотиненко, Жора Крыжовников, Гоша Куценко, Артем Михалков, Сергей Пускепалес и многие другие."Образовательная программа будет поделена на тематические секции, предназначенные для профессионалов разных специальностей — режиссеров, актеров, художников, операторов, драматургов, продюсеров и аниматоров", - рассказала продюсер компании Bazilevs Татьяна Мищенко на пресс-конференции, посвященной старту XIV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути".Все творческие встречи будут проходить в комфортных условиях с применением высокотехнологичного оборудования. Прогресс и технологии также станут отдельной темой для обсуждения в рамках Screenlife-панели обновленной образовательной программы.Ярким событием панели для аниматоров будет презентация анимационного проекта "Ходжа Насреддин" продюсера Тимура Бекмамбетова. Также режиссер проведет презентацию полнометражного экшн-фильма "Кырк-кыз", основанного на легенде о сорока отважных девушках-амазонках, отстоявших в сражении одноименную крепость.Читайте также:В Ташкенте презентуют первый в ЦА кинокластер — подробности

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

российские звезды кино проведут мастер классы для молодых кинематографистов узбекистана кинозвезды ташкентский кинофестиваль новости заявления что ожидается будет на фестивале подробности кто приедет из россии когда культура